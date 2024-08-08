Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространять информацию, содержащую противоправные и насильственные действия, включая так называемые «треш-стримы».

Закон определяет порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, например с изображением насильственных действий.



В пояснительной записке отмечается, что в России становятся популярными трансляции, в которых жестокие, садистские и издевательские действия совершаются треш-стримерами и их видео набирают миллионы просмотров и формируют популярность у авторов. Это искажает нравственные нормы и ценностные ориентиры части общества.



Нарушителей нового закона могут посадить сроком до двух лет или оштрафовать на сумму до 2 млн рублей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Теперь владельцев соцсетей обязали проводить мониторинг для выявления такой информации. Меры по ограничению доступа к «треш-стримам» будет принимать Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры.

Нарушителей нового закона могут посадить сроком до двух лет или оштрафовать на сумму до 1 млн рублей.

В дополнение к этому глава государства подписал закон о поправках в Уголовный кодекс страны — теперь онлайн-трансляция совершения преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством по ряду статей.



Олег Исаков