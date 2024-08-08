Наследник Карелина по имени Михаин, обошедший самого Сан Саныча

Без упоминания России никуда: побили рекорд Гульнары Галкиной-Самитовой

Никола Йокич провел мотивирующий матч в четвертьфинале. Фото: скриншот из видео «Nikola Jokić Gets Emotional Watching Nuggets Raise The Championship Banner» с канала «Лифтинговая Комбинация»

Олимпиада в Париже вышла на финишную прямую, готовясь передать эстафету Паралимпиаде. В материале «Реального времени» — подробности баскетбольного матча из разряда мотивационных, после такого дети идут в секции баскетбола, о турнире в конном спорте, где завоевали золото на мерине, падение с которого 5 лет назад стоило жизни наезднице, и про побитый олимпийский рекорд челнинской чемпионки.

Михаин Лопес — «наследник» Карелина

Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде, ставшей для него шестой. Накануне своего 42-летия (20 августа) этот «тигр» на борцовском ковре и греко-римлянин по спортивной классификации сделал пару привычных для него за последние два десятка лет дел. Вышел в финал в категории до 130 килограммов и обыграл чилийца Ясмани Акосту.

У Лопеса, как и у его великого предшественника Александра Карелина, была на Олимпиадах всего одна осечка — только у кубинца на старте его карьеры, в Афинах-2024, а у Карелина в конце, когда он в 2000 году уступил американцу Рулону Гарднеру после трех подряд олимпийских побед. Правда, у Карелина девять побед подряд на чемпионатах мира, на которых Лопес поделил победу с третьим, не менее великим борцом современности, — турком Ризой Каяалпом. У них по пять побед. Но факт остается фактом: все семь олимпийских чемпионов в абсолютной категории греко-римской борьбы — это величайшие борцы современности, включая Джеффа Блатника, которому повезло, что Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе бойкотировали борцы из социалистических стран. Но уже затем Блатник вошел в когорту великих, став одним из создателей борьбы без правил.

Победа Михаина Лопеса состоялась вдогонку к нашему тексту о пятерке наиболее звездных ветеранов Олимпиады в Париже, не стареющих душой. Олимпиада она такая, «высвечивает» для людей, совершающих то, что кажется невозможным. Как волейбольная сборная Италии, выигравшая матч, в котором от поражения ее отделяло одно очко. Как сербский баскетболист Никола Йокич, в одиночку перевернувший ход четвертьфинала с Австралией и вместе с партнерами победивший сборную Зеленого континента. Йокич тоже весит под 130 килограммов, он мог бы бороться на ковре с Лопесом поскольку у представителей Балкан со времен Рефика Мемишевича не было борца высокого класса, да и тот боролся в начале 80-х и представлял Югославию. Это он проиграл в финале Лос-Анджелеса Блатнику. Йокич предпочел другой вид спорта, где принято говорить, что один в поле не воин, но видимо это русская поговорка не имеет сербских аналогов. В матче с Австралией был момент, когда те вели со счетом 44:20, и у Сербии не было ни одного воина вообще.



Это выглядело обидно потому, что так олимпийский четвертьфинал без намека на борьбу можно было ожидать только в одном противостоянии, когда на паркете США и Бразилия (итог 122:87) для последних счастьем был сам выход в плей-офф. Счастьем, поскольку Бразилия начала Олимпиаду с поражения в 25 очков суммарно от Франции и Германии, в то время как Южный Судан стартовал с победы в 11 очков и проиграл звездно-полосатым только минус 17, имея в моменте одну победу и разницу в минус шесть. Но в заключительном туре группового этапа бразильцы разгромили боевитую Японию, а Южный Судан уступил Сербии. В итоге Бразилия вышла в четвертьфинал, и мы можем упомянуть в этой связи еще одного звездного ветерана Олимпиады в Париже — 41-летнего Марсело Уэртаса, для которого текущая Олимпиада пятая по счету.

Баскетбольная партия ветеранов: Уэртас и Фернандес, Инглз и Миллз

Бразилия в целом продемонстрировала свою живучесть в этом олимпийском цикле, попав в Париж с помощью победы в квалификационном турнире в Риге над Латвией, а вот Испания, наряду с Южным Суданом, может считать себя одной из самых невезучих. Перед последним туром группового этапа у испанцев были все шансы на выход в четвертьфинал, поскольку они уверенно опережали Грецию, побежденную ими в группе с разницей в семь очков. Но в последнем туре испанцы уступили Канаде и завершили олимпийский турнир, а с ними и 39-летний Руди Фернандес, для которого Олимпиада в Париже стала шестой. Фернандес дебютировал еще в Афинах-2004, воочию увидев последнее на данный момент поражение американцев на Олимпиаде.

Возвращаясь к Йокичу, вдохновленные Йокичем они пустились в погоню и даже вышли вперед 61:60, в том моменте их преимущество было колоссальным — 41 на 17. Но у австралийцев был свой ветеран — 35-летний Патти Миллс, который категорически не был настроен покидать Париж. Миллс один из трех аборигенов Австралии, ставших олимпийскими баскетболистами, причем вторым был его дядя Денни Морсеу, сыгравший последовательно на двух «бойкотных» Олимпиадах — в 1980 году в Москве и в 1984-м в Лос-Анджелесе. У Миллса есть кузен, еще один племянник Морсеу, — Натан Джавай, который провел сезон 2011/12 годов за УНИКС, но за сборную практически не играл. С учетом родства Миллза с Джаваем, наличия в тренерском штабе Австралии Мэтта Нильсена, который одновременно с Джаваем играл в чемпионате России, защищая цвета «Химок», можно было предположить, что в противостоянии братушек и бумеров, предпочтения россиян разделились. В конце концов, актуальный состав Сербии — это вчерашние армейцы Деян Давидовац и Никола Милутинов, и новичок предстоящего сезона Алекса Аврамович, а кто в России любит ЦСКА, кроме фанатов этого клуба. Да и работа наставника сербов Светислава Пешича с «Динамо» была признана настолько неудачной, что пришлось разрывать действующий контракт.

Сербская «Мега» как цель

Но это дела клубные, и зачастую далеко минувших дней, а пока на паркете решалось: кто выйдет в полуфинал. И решалось уже в овертайме, где австралийцев просто не хватило. Возможно, они много игроков отдали Южному Судану (их там пятеро), сделав на ровном месте очень конкурентную команду, а себе оставив только одного австрало-суданца Дуопа Рита. Возможно австралийцы уже слишком стары в совокупности, поскольку Мэттью Деллаведова (34 года, четыре Олимпиады), а также Миллз (36 лет) и Джо Инглз (37 лет, по пять Олимпиад на каждого), нуждались в поддержке молодежи, из числа которых только Джош Гидди подхватил бремя лидерства. Вдумайтесь, Инглз и Миллз дебютировали на Олимпиаде в Пекине, играя вместе с игроком УНИКСа Крисом Энсти.

Напоминаем, что именно в Пекине челнинкой Гульнарой Галкиной-Самитовой было завоевано золото на дистанции три метра с препятствиями, с установленным олимпийским рекордом. Именно его 7 августа побила Уинфред Яви из Бахрейна, читай из Кении, гражданство которой она поменяла 10 лет назад.



Патти Миллз — третий абориген-олимпиец в истории австралийского баскетбола. скриншот из видео «Patty Mills - The leader!» с канала «Светский уик-энд»

Заканчивая с баскетболом, необходимо обратить внимание на то, что основа нынешней сборной Сербии — это бывшие игроки команды «Мега», образованной только в 1998 году, многократно менявшей название из-за смены спонсоров и ставшей то ли школой, воспитывающей молодежь, то ли полигоном, где она доводится до высокого уровня с последующей опцией продажи. Никола Йокич, его молодой партнер по команде Никола Йович, тезка и почти однофамилец, а также Василий Мицич, Филипп Петрушев, Урош Плавсич — это целая пятерка в сборной, ориентированной на «Партизан» и «Црвену звезду». России, которая вечно находится в пути создания подобных команд в любом игровом виде спорта, не хватающей звезд с неба, а готовящей их, полезно было бы присмотреться к жизнедеятельности «Меги».

Баскетбольная Сербия вышла в полуфинал, а в среду, 7 июля, внимание болельщиков переключилось на водное поло. Там четвертьфиналы, среди которых во многом те же действующие лица как и в мужском баскетболе. Греция и Сербия (болеем за экс-игрока «КОС-Синтеза» Николу Дедовича), Австралия и США, а также Италия и Венгрия, Хорватия, с Константином Харьковым, и Испания.

В кои-то веки вспомним о лошадях

Хозяевам воды Франции после интригующих выступлений на последних чемпионатах мира и Европы (в Европе — шестые в 2022-м, на мире — шестые в 2023-м и четвертые в 2024-м) немного не хватило для выхода в четвертьфинал. Уступая по мячу Венгрии и Австралии и два мяча Испании, им не хватило чуть для выхода в восьмерку сильнейших. Теперь французы наверняка вылетят из второго эшелона мирового водного поло, поскольку это супервозрастная команда. Саудадье — 38, Бодегасу, экс-синтезовцу Марзуки, и экс-датчанину Бьорху — по 37, Крусилья — 34, Ванпеперстраете — 32. Куда там баскетбольной Австралии с тремя ветеранами.

Изабель Верт успешно выступает на Олимпиадах с 1992 года. скриншот из видео «Изабель Верт: "Уверена, Россия скоро вернется на прежние позиции в выездке"» с канала «Федерация конного спорта России»

И завершить мы хотим конным спортом, видом который попадает в поле внимания по «большим праздникам». Хотя память из истории этого вида спорта подсказывает, что в 2019 году француженка Таис Мехест погибла, упав с мерина по кличке Шаман. Наконец, на Олимпиаде в Токио коня по кличке Джек Сет пришлось усыпить, после травмы. Он был под швейцарским троеборцем Робином Годелем.

После этих слабо мотивирующих историй, сразу несколько со счастливым концом. Швейцарец Робин Годель не бросил спорт, в Париже стартовал в троеборье, как личном, так и командном, заняв там с партнерами 7-е место. На 2-м месте французы. И среди них — Стефан Ландуа, который выступал на мерине Шаман, том самом, упав с которого 5 лет назад погибла его подруга Таис Мехест. Причастным к олимпийскому золоту теперь стал немецкий футболист Томас Мюллер, хозяин Чекера, в седле которого немец Кристиан Кукук стал чемпионом Парижа в выездке. Наконец, чемпионкой и вице-чемпионкой Олимпиады в Париже стала 55-летняя немка Изабель Верт, для которой нынешний старт седьмой. Дебютировала она еще в 1992 году, пропустив только Олимпиаду в Афинах.

