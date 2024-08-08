Депутат Госдумы призвал Роскомнадзор нормализовать работу YouTube

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Денис Парфенов призвал Роскомнадзор не замедлять и нормализовать работу YouTube. По его мнению, инициатива не в полной мере отвечает интересам общества. Соответствующий запрос к главе РКН Андрею Липову в своем телеграм-канале опубликовала журналистка Ксения Собчак.

— За годы своей работы видеохостинг собрал множество обучающих и развивающих видео, которые ежедневно смотрят миллионы граждан. Действительно, информационная политика видеохостинга вызывает ряд серьезных вопросов. Вместе с тем целевая аудитория политически ангажированных каналов зачастую находится за пределами Российской Федерации, либо обладает инструментами, позволяющими обходить блокировки, — подчеркнул он.

Липов отметил, что блокировка видеохостинга затронет обычных граждан, которые смотрят каналы, не распространяющие «сомнительную информацию».

Сегодня утром, 8 августа, у некоторых пользователей в России возникли проблемы с доступом к видеосервису YouTube через домашний интернет в веб-версии и в приложении, сообщили очевидцы.

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций, утверждает депутат.

Елизавета Пуншева