Более 13 млрд рублей — на обновление административных и бытовых корпусов

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Инвестиции в реконструкцию административных и бытовых корпусов «Нижнекамскнефтехима» — это не просто шаг к обновлению инфраструктуры, а забота о комфорте и безопасности сотрудников, — подчеркивает генеральный директор компании Марат Фаляхов. Всего на эти цели планируется направить более 13 млрд рублей.

Реконструкция уже завершена на первом из восьми включенных в программу объектов. Объем инвестиций составил 746 млн рублей. Выполнение строительных работ поручили местным — татарстанским поставщикам и подрядчикам.

Полезная площадь обновленного санитарно-бытового корпуса — более 3 тыс. кв. м. В корпусе размещены раздевалки для 906 сотрудников.

Кроме индивидуальных шкафчиков, санузлов и душевых, установлены 183 сушильных шкафа с подогревом, коллекторы для приемки спецодежды, постаматы для выдачи чистых комплектов.



Перед сменой рабочие смогут пройти медосмотр, измерить температуру и артериальное давление — в СБК установлены 10 аппаратов электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО).



В рамках программы по реконструкции административных и бытовых корпусов также запланировано благоустройство. Преобразятся входные группы первой и второй промышленных зон, пространство вокруг них.

Ольга Минеева