Шеф-редактор «Бизнес Online» Алексей Брусницын оштрафован на 60 тыс. рублей за публикацию недостоверной информации

Мировой суд Казани оштрафовал шеф-редактора «Бизнес Online» Алексея Брусницына на 60 тыс. рублей по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Ранее стало известно, что Управление Роскомнадзора по РТ выявило нарушения в статье «Бизнес Online», обвинив издание в распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации».



Напомним, проверка публикации «Бизнес Online» началась после обращения в Роскомнадзор в апреле этого года Генпрокуратуры с требованием принять меры по ограничению доступа к одной из статей, опубликованных в татарстанском СМИ. Речь шла о статье под названием «Матыцин готов ехать на Олимпиаду? Новые споры в верхушке российского спорта», опубликованной в «Бизнес Online» в марте 2024 года.



Суд установил, что статья «Бизнес Online» «вводит в заблуждение граждан, ознакомившихся с данной статьей».