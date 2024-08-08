Рост на 22%: за полгода Казань посетили более 2 млн туристов

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана за первые шесть месяцев года зафиксировали прирост туризма — +22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным комитета по развитию туризма исполкома Казани, чаще всего в город приезжают жители:

Москвы;

Санкт-Петербурга;

Нижнего Новгорода;

Самары.

Гости в среднем остаются в Казани на 3-4 дня, наслаждаясь ее достопримечательностями и гостеприимством.

Напомним, официальный турпоток в Татарстан составил 4,2 млн человек в год. По сравнению с 2022 годом туристический поток в республику вырос на 7,6%, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Казань — в топе популярных направлений



В этом году наблюдается значительный рост интереса россиян к путешествиям по России. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, Казань вошла в топ-5 популярных внутренних направлений: доля бронирований в столице Татарстана составила 2,7%. При этом спрос на поездки в Казань этой осенью вырос на 12,5%.

В топ-10 самых популярных внутренних направлений также вошли Калининград (5,4%), Минеральные Воды (3,6%), Екатеринбург (2,8%), Махачкала (2,6%), Уфа (2,4%) и Тюмень (1,9%).

Приоритеты жителей Татарстана

Сами жители Татарстана в 2024 году чаще стали отправляться в туристические поездки по России. Число поездок из республики в города «Золотого кольца» увеличилось на 20%, а в города «Серебряного ожерелья» — на 32% по сравнению с прошлым годом.

Владимир стал самым популярным направлением, количество туристов из Татарстана выросло почти на 17% по сравнению с 2023 годом. Также в списке наиболее популярных городов — Сергиев Посад и Ярославль.

Суздаль показал наибольший рост популярности среди туристов из Татарстана: число поездок увеличилось на 82%. Он также является самым популярным малым туристическим городом России.



Положительная динамика автотуризма

Количество жителей Татарстана, путешествующих до Москвы по новой трассе М-12 «Восток», заметно увеличилось. Владимир Путин отметил, что М-12 является приоритетным маршрутом развития автотуризма.

По данным аналитиков «Мегафона», в сравнении с весенними месяцами число автотуристов выросло на 30%, а по сравнению с зимним периодом 2024 года — на 88%. Пик поездок наблюдался в первые солнечные выходные июля (13—14 июля) и на прошедших выходных 27—28 июля.



Скоростная автомагистраль М-12, проходящая сейчас по Татарстану и ряду других областей, в следующем году получит продолжение. Планируется, что в 2024 году начнется строительство участка от Казани до Екатеринбурга.

Госпрограмма гостеприимства

Кабмин республики продлил государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» до 2027 года.

Программа реализуется в два этапа: первый — с 2014 по 2023 год, на который было выделено 7,9 млрд рублей, и второй — с 2024 по 2027 год, с финансированием в размере 709 млн рублей. Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и будут ежегодно уточняться при формировании бюджета Татарстана.

Цель программы — повысить конкурентоспособность туристического комплекса Татарстана на российском и международном рынках. Это планируется сделать за счет эффективного использования инфраструктуры туризма, культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства.

В рамках программы запланировано создание туристско-рекреационных и автотуристических кластеров.

Также Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в рамках подготовки к саммиту БРИКС проводится большая организационная работа. Особое внимание Минниханов поручил уделить подготовке инфраструктуры гостеприимства, обучению персонала гостиниц и повышению его квалификации. Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил, что для этих целей будет организован специальный семинар.



Анастасия Фартыгина