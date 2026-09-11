Возобновленная линия «Метеора» между Казанью и Челнами показала рекордную заполняемость
В следующем году линию планируют продлить до Менделеевска
Возобновленная скоростная линия между Казанью и Челнами показала рекордную заполняемость — 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.
Всего с момента запуска маршрута на «Метеорах-2020» перевезено 9 279 пассажиров.
Самыми популярными стали следующие участки:
- Казань — Чистополь — Казань;
- Казань — Камское Устье — Казань;
- Набережные Челны — Елабуга — Набережные Челны.
В 2027 году линию Казань — Набережные Челны сохранят. Ее планируют продлить до Менделеевска и добавить новые остановки.
Напомним, в республике на начало сентября речным транспортом перевезено более 324 тыс. человек. Это на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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