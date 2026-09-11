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Возобновленная линия «Метеора» между Казанью и Челнами показала рекордную заполняемость

11:32, 11.09.2026

В следующем году линию планируют продлить до Менделеевска

Возобновленная линия «Метеора» между Казанью и Челнами показала рекордную заполняемость
Фото: Максим Платонов

Возобновленная скоростная линия между Казанью и Челнами показала рекордную заполняемость — 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.

Всего с момента запуска маршрута на «Метеорах-2020» перевезено 9 279 пассажиров.

Самыми популярными стали следующие участки:

  • Казань — Чистополь — Казань;
  • Казань — Камское Устье — Казань;
  • Набережные Челны — Елабуга — Набережные Челны.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2027 году линию Казань — Набережные Челны сохранят. Ее планируют продлить до Менделеевска и добавить новые остановки.

Напомним, в республике на начало сентября речным транспортом перевезено более 324 тыс. человек. Это на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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