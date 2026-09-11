Возобновленная линия «Метеора» между Казанью и Челнами показала рекордную заполняемость

В следующем году линию планируют продлить до Менделеевска

Фото: Максим Платонов

Возобновленная скоростная линия между Казанью и Челнами показала рекордную заполняемость — 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.

Всего с момента запуска маршрута на «Метеорах-2020» перевезено 9 279 пассажиров.



Самыми популярными стали следующие участки:

Казань — Чистополь — Казань;

Казань — Камское Устье — Казань;

Набережные Челны — Елабуга — Набережные Челны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2027 году линию Казань — Набережные Челны сохранят. Ее планируют продлить до Менделеевска и добавить новые остановки.

Напомним, в республике на начало сентября речным транспортом перевезено более 324 тыс. человек. Это на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Галия Гарифуллина