МТС включила 5G в Казани и еще 15 городах-миллионниках и областных центрах

Покрытие обеспечили на десяти площадках в деловом центре столицы Татарстана

Гигабитная сеть 5G МТС в диапазоне 4,9 ГГц заработала на базе 46 бывших тестовых зон в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. В Казани и еще 15 городах-миллионниках и областных центрах сеть 5G запустили соответственно в диапазонах 2600 МГц и 2100 МГц на действующих частотах LTE.

В Казани новая сеть заработала на десяти площадках в местах наибольшей концентрации абонентов — установленное здесь оборудование обеспечило 5G-покрытие в деловом центре города. Доступ к новой сети в зоне ее действия могут получить пользователи 5G-смартфонов с поддержкой диапазона 2600 МГц.

«Если раньше скорости и преимущества 5G могли оценить только пользователи тестовых зон и В2В-клиенты, теперь долгожданная технология стала доступна обычному абоненту. Согласно данным Big Data, в Казани 53% зарегистрированных на нашей сети устройств поддерживают технологию 5G. К моменту решения регулятора о выделении частот компания подошла с полной технической готовностью. Для телеком-рынка нашей страны и пользователей, особенно для В2В-сегмента, запуск 5G сегодня — поистине историческое событие», — поделился директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству пользователей мобильного интернета. С увеличением числа пользователей трафик постепенно растет, поэтому важно расширять возможности инфраструктуры. Появление первых зон 5G в деловых и туристических местах столицы республики поможет усилить сеть там, где нагрузка сейчас выше всего. По решению Государственной комиссии по радиочастотам операторы должны запустить сети 5G в наиболее популярных локациях городов-миллионников до 2028 года», — рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

31 августа 2026 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении операторам связи «большой четверки» частот 5G в диапазоне 4,63—4,99 ГГц и разрешила использовать в новом стандарте частоты, выделенные под LTE.