Президент России подписал закон о защите выплат за участие в СВО при банкротстве
Владимир Путин подписал закон, который защищает выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) от взыскания при банкротстве.
Закон предусматривает, что после введения процедуры банкротства денежные выплаты и имущество участников СВО (за исключением суммы прожиточного минимума) будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.
Закон исключает из конкурсной массы имущество военнослужащего, подлежащее реализации при признании банкротом, и устанавливает, что при введении процедуры реализации имущества не применяется система ограничений на открытие счетов в банках для зачисления денежных средств, выплачиваемых в связи с участием в спецоперации.
Все разногласия в отношении имущества, на которое может быть обращено взыскание, будут рассматриваться в упрощенном порядке.
В ходе своей работы сегодня глава государства также подписал ряд других законов, включая:
- разрешение майнинга криптовалют и их пилотной торговли на бирже;
- запрет треш-стримов;
- утверждение положения об управлении президента по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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