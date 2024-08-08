Президент России подписал закон о защите выплат за участие в СВО при банкротстве

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Владимир Путин подписал закон, который защищает выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) от взыскания при банкротстве.

Закон предусматривает, что после введения процедуры банкротства денежные выплаты и имущество участников СВО (за исключением суммы прожиточного минимума) будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.

Закон исключает из конкурсной массы имущество военнослужащего, подлежащее реализации при признании банкротом, и устанавливает, что при введении процедуры реализации имущества не применяется система ограничений на открытие счетов в банках для зачисления денежных средств, выплачиваемых в связи с участием в спецоперации.

Закон исключает из конкурсной массы имущество военнослужащего, подлежащее реализации при признании банкротом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все разногласия в отношении имущества, на которое может быть обращено взыскание, будут рассматриваться в упрощенном порядке.

В ходе своей работы сегодня глава государства также подписал ряд других законов, включая: