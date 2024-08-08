Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Фото: Максим Платонов

Эстония ввела полный таможенный контроль для граждан и грузов, пересекающих границу с Россией. Новые правила начнут работать с 8 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что эти меры необходимы из-за попыток несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров. Теперь все граждане и грузы, следующие из России, будут подвергаться тщательной проверке.

— Время пересечения границы увеличится, так как будет проводиться полная проверка каждого человека и его багажа. При пересечении границы на автомобиле будет осматриваться не только транспортное средство, но и вещи внутри него, — уточнили там.

В феврале 2024 года власти Эстонии заявили о том, что те собираются возвести линию обороны на границе с Россией.

Олег Исаков