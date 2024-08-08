Специалисты объяснили причины замедления работы YouTube

Фото: Максим Платонов

Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров прокомментировал сообщения о том, что в России наблюдаются проблемы с работой видеохостинга YouTube.

Они начались еще неделю назад — 2 августа более 15 тыс. человек пожаловались на проблемы с загрузкой видео.

— Причиной может быть как износ оборудования для кэширования, так и игнорирование предложений компании Google по точкам прямого входа в сервис, — рассказал он в беседе с RT.

Кроме того, ситуация усугубляется еще и по причине перераспределения трафика. скриншот с сайта youtube

По словам специалиста, в России осталось около 40% кэширующих серверов, и вполне ожидаемо, что скорость работы хостинга падает.

— Пользователи переходят на заблокированные ресурсы, и нагрузка на них увеличивается. В результате YouTube замедляется, а сбои в его работе становятся все более заметными, — добавил Бедеров.

Как раз сегодня пользователи вновь столкнулись с массовым сбоем в работе площадки.

Олег Исаков