Специалисты объяснили причины замедления работы YouTube
Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров прокомментировал сообщения о том, что в России наблюдаются проблемы с работой видеохостинга YouTube.
Они начались еще неделю назад — 2 августа более 15 тыс. человек пожаловались на проблемы с загрузкой видео.
— Причиной может быть как износ оборудования для кэширования, так и игнорирование предложений компании Google по точкам прямого входа в сервис, — рассказал он в беседе с RT.
По словам специалиста, в России осталось около 40% кэширующих серверов, и вполне ожидаемо, что скорость работы хостинга падает.
— Пользователи переходят на заблокированные ресурсы, и нагрузка на них увеличивается. В результате YouTube замедляется, а сбои в его работе становятся все более заметными, — добавил Бедеров.
Как раз сегодня пользователи вновь столкнулись с массовым сбоем в работе площадки.
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