Гостев: осужденные в исправительных центрах УФСИН зарабатывают в среднем 44 тыс. рублей

Об этом директор Федеральной службы исполнения наказаний сообщил сегодня в Казани

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Средняя зарплата осужденных в исправительно-трудовых центрах УФСИН составляет 44 тыс. рублей. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев в Казани в рамках Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе мероприятия Гостев также подчеркнул, что сегодня пенитенциарные системы проходят важный этап развития. Это объясняется гуманизацией исполнения уголовных наказаний, внедрением современных стандартов и цифровых технологий.

— Убежден, совместная работа позволит нам не только делиться лучшими передовыми практиками, но и вырабатывать скоординированные подходы к обеспечению законности и правопорядка, — передает слова главы ФСИН пресс-служба раиса Татарстана.

На заседании Совета также стало известно, что в Татарстане будет построено еще одно исправительное учреждение объединенного типа. Оно сосредоточит в себе исправительные колонии с различными видами режима и следственным изолятором. Строительство будет вестись в 2027—2030 годах в Закамье.

Луиза Игнатьева, Галия Гарифуллина