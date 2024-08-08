В Приволжском и Кировском районах Казани появятся две платные парковки
В постановление исполкома Казани «О создании платных муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Казани» внесли изменения. Реестр пополнится двумя новыми участками:
- на улице Терегулова по обе стороны вблизи дома №14 и вдоль дома №18 — на 45 мест;
- на территории по улице Мулланура Вахитова вдоль дома №56, корпус В, по ул. Красносельской, вблизи станции метро «Козья слобода» — на 114 мест.
Размер платы на обеих парковках за час составит 30 рублей.
Также в постановлении исполкома произошли следующие изменения:
- увеличилось количество парковочных мест с 109 до 120 по улице Парижской Коммуны;
- уменьшилось количество мест по улице Петербургской — с 139 до 132;
- перед Центральным стадионом добавили семь мест — с 512 до 519.
В мае текущего года платную парковку утвердили в Ново-Савиновском районе Казани. Она расположилась на территории вдоль домов №2, 8 по улице Алексея Козина.
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