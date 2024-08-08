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Двум татарстанцам вручили госнаграды

13:34, 08.08.2024
Двум татарстанцам вручили госнаграды
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель генерального директора — главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович. Это признание за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, за успехи в области машиностроения почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено слесарю механосборочных работ АО «Ремдизель» Владиславу Рагузину.

Также в начале июня Путин вручил Госпремию народному артисту Татарстана Ильдару Абдразакову за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.

В 2023 году госнаграды России получили четверо жителей Татарстана.

Рената Валеева

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