В Татарстане за неделю подорожали рис, хлеб и огурцы

Стоимость 1 кг риса составила 81,65 рубля — это на 2,65% дороже, чем неделей ранее

Фото: Сергей Козлов

В Татарстане за неделю 31 августа — 7 сентября подорожали рис, хлеб и огурцы. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

На 7 сентября стоимость 1 кг риса составила 81,65 рубля. Это на 2,65% больше, чем неделей ранее. 1 кг хлеба и булочных изделий из пшеничной муки стоил 105,02 рубля (+2,42%), а огурцов — 97,31 рубля (+3,29%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также за семь дней выросли цены на гречку (62,78 рубля за кг; +2,38%), сахарный песок (82,73 рубля; +2,17%); бананы (137,47 рубля; +1,19%), пшено (47,39 рубля; +1,14%), пшеничную муку (42,92 рубля; +1,36%). Также подорожало детское питание: фруктово-ягодные консервы стоили 567,52 рубля за кг (+1,02%), а мясные — 1190,49 рубля за кг (+1,1%).

Напомним, на начало сентября стоимость минимальной продуктовой корзины в Татарстане составила 7 305,7 рубля.

Галия Гарифуллина