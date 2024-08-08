В Татарстане наблюдается рост числа детей дошкольного возраста с проблемами зрения

Фото: Мария Зверева

В Татарстане наблюдается рост числа детей дошкольного возраста с проблемами зрения, в частности с миопией (близорукостью). Если раньше миопия выявлялась у детей в возрасте 9—12 лет, то сейчас она проявляется уже в 3—5 лет.

По мнению специалистов, рост зрительной нагрузки связан с использованием смартфонов. Дошкольники в раннем возрасте активно используют гаджеты — планшеты, телефоны, что приводит к ухудшению зрения.

— Я бы рекомендовала не ждать развития проблем и ежегодно водить ребенка к офтальмологу на осмотр, даже если его и вас ничего не беспокоит. Ведь обычно возраст между 3 и 7 годами ребенка выпадает из поля зрения офтальмологов, но ведь это очень важный период рефрактогенеза, когда мы можем рано отследить начинающиеся патологии и, если нужно, вовремя и с хорошим прогнозом назначить необходимое лечение, — подчеркивает Ленара Ханифатуллина, детский офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы им. Е. Адамюка.

Однако также отмечается позитивная тенденция: родители стали более осознанно подходить к вопросам здоровья детей и приводить их на осмотры к специалистам еще до появления жалоб. Это позволяет выявлять проблемы со зрением на ранних стадиях, что важно для своевременной коррекции. Подробнее о проблемах детского зрения — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина