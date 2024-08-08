По факту покушения на военного корреспондента Поддубного возбуждено два уголовных дела

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и покушении на убийство в результате ранения военкора Поддубного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В результате обстрела В Курской области вооруженными формированиями Украины 7 августа военный корреспондент Евгений Поддубный получил ранение. Уголовное дело возбудили по статьям 30, 105, 144 УК РФ.

Следователи управления проводят комплекс мер, направленный на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к нападению на военкора.

Благодаря оперативным действиям российских силовых структур Поддубного удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение. Подробнее об обстреле в Курской области — в материале «Реального времени».

Подчеркнем, что президент России в ходе совещания с членами правительства призвал включиться в оказание помощи Курской области. Также раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь жителям региона.

