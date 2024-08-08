Бастрыкину доложат о деле мигранта в Татарстане — его подозревают в мошенничестве со строительными работами

Фото: Ринат Назметдинов

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Татарстану Валерию Липскому доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

— По данным следствия, мужчина с 2016 года заключал договоры на выполнение строительных и ремонтных работ, однако после получения денег переставал выходить на связь. Обязательства не исполнены, денежные средства похищены, — уточняет пресс-служба Следкома России.

Прокуратура Татарстана провела проверку, в результате которой выяснилось, что неустановленное лицо под предлогом выполнения строительных работ похитило у местного жителя 110 тыс. рублей.

По требованию прокуратуры Советского района Казани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Олег Исаков