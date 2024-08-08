Рустам Минниханов: «Мы живем в неспокойное время — должны быть дороги-дублеры»

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдет в состав М-12 и проезд может стать платным?

Фото: Динар Фатыхов

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, будущей альтернативы самого проблемного участка федеральной трассы М-7, выходит на финишную прямую. Сегодня утром на мосту через Каму возле села Костенеево осуществили надвижку пролетных строений. Отсюда открывается выход на трассу М-12 в направлении до Уфы и Тюмени, а два промышленных центра — Челны и Нижнекамск — получат второй прямой въезд. «До сих пор даже на ремонт не могли закрыть въездную трассу (плотину ГЭС), иначе пришлось бы уходить в объезд на Чистополь», — напомнил журналистам раис Татарстана Рустам Минниханов. В целом строительство обхода обойдется в 79 млрд рублей, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подробнее — в материале «Реального времени».

С верхотуры лучше видно

Автомобильный мост через Каму — главное связующее звено строящейся автомобильной дороги по обходу Закамья, дублера федеральной трассы М-7. К моменту приезда раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Росавтодора Романа Новикова к стыковке встречных пролетных строений было почти все готово. Предстояло сделать последний шаг — надвинуть оставшееся короткое расстояние, можно сказать, символический пробел. Ведь за четыре дня до этого специалисты «Мостоотряда 41» дивизиона «Дороги и Мосты» ГК «Нацпроектстрой» переместили пролетное строение на заключительные 94 метра, выполнив сложную операцию в рабочей обстановке.

И все-таки, как соединяют мосты, можно было видеть сегодня на берегу Камы. Тут был исполнен последний аккорд. Продольная надвижка была осуществлена с помощью двухтонных домкратов — те соединили порядка 11 тысяч тонн металла на высоте опор в 60 метров. Стыковка прошла незаметно — ни шума, ни грохота, и даже флаги не шелохнулись. Сверху кто-то крикнул: «Сделано!», после чего гости зааплодировали. Казалось бы, готово, и можно было уезжать на запланированное совещание с главой Росавтодора. Но Рустам Минниханов и Роман Новиков в окружении подрядчиков двинулись вперед и стали подниматься по рабочей лестнице наверх и обошли почти весь мост. Похоже, с «верхотуры» шла приемка работы.

Генеральным подрядчиком выступило российское предприятие «Дороги и Мосты (Дим)», с которым был заключен госконтракт на 23 млрд рублей.

Обход сдадут досрочно — к концу года



Спустившись вниз, глава Росавтодора Роман Новиков и Рустам Минниханов похвалили мостостроителей за опережение сроков.

— По графику надвижка должна была пройти в ноябре, а ее осуществили в августе, — сообщил журналистам Роман Новиков. — Причем мостовики параллельно с надвижкой начали проводить гидроизоляцию металлического покрытия. Так что рассчитываем к ноябрю завершить работы. Как сказал Рустам Нургалиевич, очень успешно сработали мостовики, весь комплекс заработает едино в этом году, — пообещал Новиков.

— По графику надвижка должна была пройти в ноябре, а ее осуществили в августе, — сообщил журналистам Роман Новиков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь Рустам Минниханов выразил благодарность руководству страны за реализацию в Татарстане двух инфраструктурных проектов в дорожном строительстве — М-12 и обхода Челнов и Нижнекамска.

— Мы живем в неспокойное время — должны быть дороги-дублеры, — заявил он.

И напомнил, что до этого была целая проблема попасть в Набережные Челны и Нижнекамск, так как единственный путь через плотину ГЭС был постоянно перегружен:

— Мы даже не могли закрыть трассу на ремонт, так как пришлось бы ехать в объезд через Чистополь, — рассказал раис.

После запуска обхода открывается второй прямой путь к двум промышленным центрам республики. «Так что тут не только федеральные задачи решаются», — заметил Минниханов.



Мост с перепадом высот от 60 до 8 метров

Мост протяженностью 1,3 км строят на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время его готовность составляет 85%, то есть освоено 20 млрд рублей, сообщил глава ФКУ «Волго-Вятскупрдор» Илдар Мингазов при обходе с Миннихановым и Новиковым.

Мост связывает села Котловка и Ильинка. Сооружение стоит на 22 опорах, 15 из них войдут в основную часть эстакады, а семь опор поддержат мост над руслом реки Камы. Их высота в русловой части моста от низа ростверка до верха оголовка составляет от 37,8 до 46,2 м. Русловая часть моста представляет собой единую цельнометаллическую конструкцию протяженностью 706 м, собранную из 65 блоков. К укрупненной сборке металлических блоков пролетного строения моста специалисты приступили в июне 2023 года. За 14 месяцев мостостроители собрали конструкцию массой более 11 тыс. тонн и надвинули на опоры моста.

Надвижка проводилась в несколько этапов (с 7 на 1 русловые опоры моста), по мере сборки пролетного строения. Первый этап выполнили в сентябре 2023 года. Монтаж выполняли с помощью метода продольной надвижки, когда пролеты перемещают горизонтально строго по оси моста. Мостовики надвигают металлоконструкцию с помощью 32 вертикальных домкратов и двух гидравлических цилиндров с максимальным усилием 1000 тонн в качестве толкающих устройств.

Каждый последующий этап надвижки был сложнее предыдущего. Надвигаемый пролет становится длиннее, увеличивалось количество опор, задействованных в процессе надвижки. Сегодня мостостроители надвинули пролетное строение на первую русловую опору моста. В ближайшее время специалисты приступят к следующему важному этапу — опусканию пролетного строения на опорные части. Это трудоемкий процесс, который завершат в октябре 2024 года.

Про гололед не забыли

Как и на всех искусственных сооружениях, планируется внедрить автоматизированную систему опрыскивания покрытия противогололедными материалами. Сейчас проект проходит экспертизу, сообщил во время обхода Илдар Мингазов.

В ответ на вопрошающий взгляд Минниханова он заверил, что опрыскивание заработает одновременно с открытием движения. Здесь будет проложено четыре полосы движения, ширина каждой составит 3,75 м. Скорость — 120 км/ч.

Введут ли платный проезд?

Главный вопрос, который остался нерешенным: будет ли проезд по трассе-дублеру платным? До сих пор считалось, что он станет частью скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург (М-7). Однако представители Росавтодора сообщили, что обход войдет в состав трассы М-12, за которую, как известно, автомобилистам придется платить. Причем в состав М-12 и вошел отрезок пути от села Шали до Костенеево, который ведет к обходу.

Впрочем, окончательного решения на этот счет не принято, утверждают собеседники «Реального времени». Но похожие прецеденты есть. Так обход через Тольятти в Самарской области станет платным. Правда, он строился на условиях ГЧП.

Нижнекамский обход финансировался по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», общая стоимость всего проекта составляет 79 млрд рублей, сообщил глава ФКУ «Волго-Вятскупрдор» Илдар Мингазов. Предполагается построить две транспортные развязки — на въезде и выезде из Нижнекамска, откуда можно будет съехать на трассу М-12 в сторону Уфы и Тюмени.



1 / 31 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов