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Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют

15:38, 08.08.2024
Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют
Фото: Максим Платонов

Владимир Путин подписал закон, который легализует майнинг криптовалют в стране с ноября 2024 года, сообщает «РИА Новости».

Согласно новому закону, заниматься майнингом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр Минцифры.

Обычные граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, также смогут майнить криптовалюту, но только в пределах лимитов энергопотребления, установленных правительством.

Ожидается, что легализация майнинга криптовалют привлечет в Россию инвестиции и создаст новые рабочие места.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов предложил правительству России создать в Казани особую зону для тестирования блокчейн-проектов. В письме предлагается рассмотреть возможность создания в казанском IT-парке зоны для тестирования блокчейн-технологий в формате «цифровой песочницы».

Анастасия Фартыгина

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