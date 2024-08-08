Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют
Владимир Путин подписал закон, который легализует майнинг криптовалют в стране с ноября 2024 года, сообщает «РИА Новости».
Согласно новому закону, заниматься майнингом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр Минцифры.
Обычные граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, также смогут майнить криптовалюту, но только в пределах лимитов энергопотребления, установленных правительством.
Ожидается, что легализация майнинга криптовалют привлечет в Россию инвестиции и создаст новые рабочие места.
Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов предложил правительству России создать в Казани особую зону для тестирования блокчейн-проектов. В письме предлагается рассмотреть возможность создания в казанском IT-парке зоны для тестирования блокчейн-технологий в формате «цифровой песочницы».
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