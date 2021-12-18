События недели в Татарстане: слова Галявиева, послабления для общепита и скандал со спиленным на кладбище крестом

Какими событиями была наполнена эта неделя в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане подвели первые экономические итоги года — по оценке президента республики, мы вышли к допандемийным показателям. На уходящей неделе прошли судебные заседания по резонансным делам. «Казанский стрелок» Ильназ Галявиев останется в СИЗО еще на 4 месяца. А бывший руководитель республиканского отделения Ростехнадзора Борис Петров вместо поездки на два с половиной года в колонию-поселение отделался штрафом. Тем временем казанские перевозчики опять просят власти республики о поддержке — они подсчитали, что снижение пассажиропотока из-за введения QR-кодов уже сократило выручку на треть. Но эту жесткую меру Роспотребнадзор Татарстана отменять не собирается — по крайней мере, до конца года. Зато согласился продлить работу общепита до часу ночи на период праздников. На кладбище в Актаныше с могилы недавно умершего мужчины вандалы спилили крест. Это вызвало серьезный резонанс в республике: православное и мусульманское духовенство выпустило совместное обращение по этому поводу, а Рустам Минниханов жестко отчитал главу Актанышского района Энгеля Фаттахова. Об этих и других событиях недели — в традиционном обзоре «Реального времени».

«Я все делал сам»

В четверг, 16 декабря, Приволжский райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия, оставив в СИЗО до 11 апреля обвиняемого в расстреле учеников и сотрудников казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева.

Срок следствия продлен до годовщины трагической даты — 11 мая.

Количество пострадавших учеников и взрослых увеличилось до 143 человек, а ущерб зданию школы и муниципалитету оценен в 1,4 млн рублей. Безопасность на судебном процессе обеспечивали больше 10 силовиков в зале и еще пять за его пределами.

Отвечая на вопросы журналиста «Реального времени», 20-летний обвиняемый сообщил, что когда он шел в гимназию, его «много что могло остановить». Что именно, он не пояснил. От участия в секте стрелок открестился, сказал, что его никто не подстрекал: «Я делал все сам».

Судебные заседания пройдут по делам еще трех фигурантов: директора компании «Ваша безопасность» Сергея Иванова, инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина и директора гимназии №175 Амины Валеевой.

Рестораны и кафе вздохнут чуть свободнее

Еще в начале декабря президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов просил министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова ослабить антиковидные ограничения для кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и январские выходные.

И вот власти республики, всесторонне обдумав этот вопрос, приняли наконец решение. На период с 20 декабря до 10 января рестораны и кафе республики могут работать до часу ночи (напомним, с момента введения QR-кодов и по сей день им разрешено принимать гостей лишь до 23.00). А в новогоднюю ночь татарстанцы смогут гулять в ресторане до 3 часов утра.

Между тем в грядущие праздники Казань ожидает почти 100%-ную загрузку отелей — такой прогноз озвучил на днях глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Уже сейчас забронировано около 80% номерного фонда. В прошлом году за 10 праздничных дней Татарстан принял более 150 тысяч туристов. Примерно столько же гостей ожидают и в этом году. На этом фоне послабления для ресторанов будут очень кстати.

Вандализм на кладбище осудили православное и мусульманское духовенство и президент Татарстана

В четверг стало известно, что полицейские разыскивают вандалов, спиливших православный крест с могилы на кладбище в Актанышском районе.

На этом кладбище хоронят представителей всех конфессий, оно не относится к числу мусульманских. Инцидент вызвал серьезный общественный резонанс.

Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение главе Актанышского района Энгелю Фаттахову и потребовал от руководства разобраться в вопиющем случае. Главе района президент поручил выполнить все пожелания семьи умершего по восстановлению могилы. Фаттахов уже встретился с родственниками усопшего.

А ДУМ РТ и Татарстанская митрополия выпустили в пятницу совместное заявление: они соотносят инцидент со спиленным крестом на могиле в Актанышском районе с варварством, осуждают действия вандала и считают недопустимым осквернение могил, независимо от вероисповедания. В заявлении говорится, что инцидент стал поводом для обвинения Татарстана, его руководства и мусульман в религиозной нетерпимости и национализме:



«И такая крайне негативная подача информации, по нашему мнению, наносит серьезный ущерб самому сохранению мира и согласия между народами России, ведет к межнациональной и межрелигиозной розни», — говорится в сообщении.

На недопустимость разжигания межнациональной розни указывает и Минниханов:



— Республика Татарстан всегда была и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней — в своей работе строго следовать этому принципу, — сказал он.

Экономика подрастает

Минфин и налоговики в пятницу подвели предварительные итоги 2021 года.

Да еще и при высоких гостях: на расширенную коллегию финансовых органов в Казань прибыли российский министр финансов Антон Силуанов и замглавы ФНС Виктор Бациев. Они отметили, что Татарстан — лидер ПФО по собираемости налогов и входит в десятку самых успешных в этом плане регионов в целом по России. Похвалили республику и за грамотное финансовое администрирование, и за успех института самозанятых.

Выступая на коллегии, Рустам Минниханов сообщил, что, по прогнозам, ВРП за 2021 год составит 3,2 триллиона рублей, рост к 2020 году — 3,8%. Положительную динамику демонстрирует и индекс промышленного производства, который составил более 108% (это значит, рост к 2020 году оказался на уровне 8%). Объем розничного оборота увеличился чуть более чем на 6 %.

В свою очередь Антон Силуанов заметил, что, по показателям социально-экономического развития регионов даже за прошлый год, у республики было 5-е место в РФ (не считая Москву и Петербург), по инвестклимату — она на 2-м, а по качеству жизни — на 4-м.

Казанские перевозчики просят субсидий, Госдума отложила рассмотрение закона о QR-кодах на транспорте

Казанские автотранспортные предприятия в понедельник опять обратились с письмом в адрес главы Татарстана.

От властей перевозчики ожидают субсидий на покрытие убытков после введения QR-кодов на транспорте — пассажиропоток снизился более чем на треть, соответственно, сократилась больше чем на 30% и выручка автотранспортных предприятий. Поэтому перевозчики просят главу республики принять меры, чтобы «не допустить банкротства автотранспортных предприятий».

«Перевозчики Казани просят вас предусмотреть выделение субсидий из бюджета до того момента, пока не будут отменены QR-коды и полностью не восстановится пассажиропоток», — говорится в обращении.



В то же время Совет Госдумы решил отложить рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на общественном транспорте и на время снял его с повестки. Как отметил председатель российского парламента Вячеслав Володин, при обсуждении вопроса о введении QR-кодов на общественном транспорте исходили из слов президента России Владимира Путина о том, что «опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы».



До Нового года — в QR-режиме

К концу рабочей недели стало известно, что систему QR-кодов в Татарстане не планируют отменять до Нового года.

Об этом сообщила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина на традиционной пятничной пресс-конференции: «Все те меры, которые на сегодня есть, мы считаем, что они, безусловно, вынужденные. Безусловно, неприятные для наших жителей. Но они крайне необходимые».



А еще Патяшина рассказала, что за последнюю неделю сотрудники ее ведомства нашли нарушения в 15% объектов из всего количества проверенных. Их оштрафовали в общей сложности почти на полмиллиона рублей.

Казанцы могут платить за проезд новым способом

Тем временем в Казани с 16 декабря стал доступным новый способ оплаты проезда в электротранспорте — через приложение «Казань транспорт».

В этом случае услуги кондуктора не потребуются. Эта система действует пока только в Казани и не имеет аналогов в России — столица Татарстана стала первым городом, где электротранспорт полностью оборудован списывающими оплату за проезд датчиками.



После бассейна оказались на больничной койке

Инцидент с отравлением хлоркой в бассейне произошел на днях в казанском поселке Кульсеитово.

Среди пострадавших — дети и подростки. Всего в больницы с признаками ингаляционного отравления хлором обратились девять человек.

Трое попали на обследование в казанскую больницу №7, трое пострадавших отказались от госпитализации. И еще три ребенка находятся в ДРКБ МЗ РТ — у всех врачи диагностировали состояние средней степени тяжести.

Прокуратура уже проверяет обстоятельства ЧП — выяснит, соблюдались ли в бассейне требования безопасности жизни и здоровья потребителей.



В России будет только один президент

Госдума приняла законопроект о региональной власти.

В третьем чтении парламентарии окончательно решили, что главам регионов России будет запрещено называться президентами. Пока в стране оставался лишь один субъект Федерации, который использовал это обозначение для наименования высшего должностного лица, — Татарстан.

— Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К принятому закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» поступило более 300 отзывов. По словам одного из авторов — Павла Крашенинникова, официально рассматривалось 418 поправок, «но на самом деле их было гораздо больше, мы отрабатывали, а депутаты отзывали». Но чтобы принятый парламентом закон вступил в силу, его еще должен подписать президент России.

«Наш двор» повысил стоимость жилья

За два года по программе «Наш двор» в Татарстане обновили более двух тысяч дворов, улучшив условия жизни более чем 660 тысяч человек.

Об этом рассказал на уходящей неделе Марат Айзатуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. А всего действие программы коснется двух миллионов жителей республики. В уходящем году было благоустроено без малого 1 080 придомовых территорий на сумму в 8 млрд рублей. Деньги потратили на устройство более 2 млн кв. метров асфальтового покрытия и свыше 500 км тротуаров, установку 6 тыс. светильников. В целом по итогам инвентаризации дворовых площадок, проведенной в 2019 году, в программу вошли почти 7 тысяч дворов в населенных пунктах Татарстана.

Как считает координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова, реализация программы принесла экономический эффект и владельцам квартир, возле домов которых провели благоустройство: стоимость жилья в среднем выросла на 13,5%. В какие дворы большой ремонт придет в 2022 году, пока решается — список находится на этапе утверждения, но объектов будет не меньше тысячи, отметил глава Минстроя.

Заседание по делу мошенников из «Роста» пришлось перенести

Почти 100 человек собрались утром в среду у здания Верховного суда Татарстана на второе заседание апелляционной инстанции по уголовному делу КПК «Рост».

Среди собравшихся были не только казанцы, но и жители других городов Татарстана. Многие бывшие пайщики кооператива не согласны с приговором по удовлетворению гражданских исков, а многие ошибочно полагали, что их личное присутствие может ускорить выплату ущерба. В ноябре прошлого года Вахитовский райсуд Казани приговорил семерых обвиняемых к 79 годам лишения свободы. Их признали виновными в мошенническом хищении в составе ОПС средств 3,5 тыс. пайщиков из городов Татарстана, Миасса (Челябинская обл.) и Барнаула (Алтайский край), а также хищении средств покупателей векселей ООО «ИФК Земля».

Однако само заседания из-за наплыва пострадавших шло всего 5 минут. Суд объяснил, что проводить процесс в небольшом зале невозможно — такой явки потерпевших никто не ожидал, а оперативно организовать видео-конференц-связь в более вместительном зале в короткий срок было нереально. Поэтому заседание перенесли на 23 декабря.



Экс-глава Ростехнадзора отделался штрафом

16 декабря была поставлена точка в деле бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова.

На судебном заседании обвиняемый во взятке почти в 1,5 млн рублей выступил с последним словом. Свою вину он признал еще в ходе предварительного следствия. На суде он рассказал о значимости своей работы, которой занимался 15 лет, отметив, что она «никогда не сводилась к карательным функциям». Завод по производству холодильников Haier в Набережных Челнах был, как считает Петров, не готов к сдаче: «Нельзя было закрыть глаза на нарушения и выдать разрешение на неготовый объект — объект, который обеспечивал надежное электроснабжение, электробезопасность всего завода холодильников».

Зато после перечисления 1,48 млн рублей в НТЦ «Промтехэксперт» разрешение было сразу получено. Этот факт и стал поводом для возбуждения дела против экс-чиновника. Эти деньги Петров уже вернул, а срок давности по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности истек еще в августе. В итоге суд принял решение оштрафовать Бориса Петрова на 60 тысяч рублей, хотя гособвинение запрашивало для обвиняемого 2,5 года колонии-поселения. Прокуратура намерена обжаловать мягкий приговор.



Праздник, отложенный на год

Казанская консерватория, основанная весной 1945 года композитором Назибом Жигановым, отметила на неделе свое 75-летие — сделать это в 2020-м помешала пандемия.

Праздник музыки провели на сцене Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. В торжественный вечер прозвучали произведения российских и татарстанских композиторов. В адрес консерватории поступило множество поздравлений и благодарностей, в том числе и от президента Татарстана Рустама Минниханова. Он поздравил преподавателей и студентов и вручил награды и благодарственные письма сотрудникам консерватории. Четверым из них присвоили почетное звание заслуженного работника культуры РТ.

