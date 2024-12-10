Как жилые новостройки стали драйвером развития исторической части старой Казани

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Средоточие офисов и объектов торговли в центре Казани создает необходимую инфраструктуру для развития бизнеса, но по вечерам и выходным город здесь пустеет. Оживить исторический центр татарстанской столицы помогает новая жилая застройка. Одним из примеров удачного развития среды выступает проект бизнес-класса — «Дом на Исхаки». Жилой комплекс клубного формата органично вписывается в архитектурный ансамбль города и наполняет эту территорию новым прочтением.

«Архитектура без человека погибает»

Около 30 лет назад центр Казани пережил масштабную трансформацию. Жилой фонд города к 1990-м годам настолько обветшал, что по многим улицам было страшно гулять. Откладывать проблему было невозможно, и власти города приняли решение запустить программу ликвидации ветхого жилья. Благодаря этой нашумевшей инициативе почти 50 тысяч семей смогли переехать из ветхого фонда в благоустроенные квартиры в новых микрорайонах. Для новоселов построили 1 763 многоквартирных дома, или 2,7 млн кв. м жилья.

Результаты программы оказались настолько впечатляющими, что ее до сих пор приводят в пример по всей России. В годы ее реализации, с 1993-го по 2002-й, население центра Казани мигрировало в Азино — новый быстрорастущий район города, но при этом центральная часть города стремительно пустела.

Сегодня мы наблюдаем обратный процесс: исторический центр Казани возвращает своих жителей. Благодаря этому здесь формируется не только деловая, но и жилая среда.

За последние годы значительно вырос и международный статус Казани. Здесь прошли крупные мировые события, в числе которых Универсиада, чемпионат мира по футболу FIFA, чемпионат мира по водным видам спорта, XVI саммит БРИКС. Проведение таких масштабных событий не только почетно для Казани, но и накладывает обязательства в части высокого уровня поддержания и обустройства городской среды, в особенности ее центральной части.

— В историческом центре города обязательно нужно строить жилые дома, ведь архитектура без живого наполнения, без человека, погибает. Долгое время центральные городские артерии оставались по вечерам с потухшими окнами, а здания не должны пустеть. Центр города должен жить в любое время суток, — поясняет казанский архитектор-реставратор Ирина Аксенова.

К счастью, сейчас ситуация меняется. Казанцы замечают, что по вечерам центральные улицы освещает свет из окон новых домов. Можно сказать, что жизнь постепенно возвращается в исторический район.

Исторический центр Казани возвращает своих жителей: здесь формируется не только деловая, но и жилая среда. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

— Я коренной казанец, когда еду по центру города и вижу красивые новые дома, душа радуется: в каждом хочется купить квартиру и жить. При этом очень важно, чтобы в историческом центре не случился архитектурный диссонанс. И правильно, что все проекты центральной части согласовывает Градостроительная комиссия при раисе Татарстана, и застройщики соблюдают требования по этажности, цветовой гамме, фасадным решениям, — соглашается вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

«Сохранить уникальную атмосферу места»

Главные плюсы появления новой жилой застройки в центральной части Казани не только в улучшении городской среды и сохранении исторического облика столицы. Ярким примером служит проект бизнес-класса «Дом на Исхаки» от одного из крупнейших застройщиков Татарстана «Ак Барс Дом».

— Создание нового жилого дома в центре Казани — это тонкий и кропотливый процесс, требующий баланса между современными строительными подходами и уважением к истории, — поясняет исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова. — В первую очередь мы стремились сохранить уникальную атмосферу этого места, принимая во внимание современные потребности будущих жителей. Для нас было важно сохранить гармонию с окружающей исторической застройкой, а также учитывать сомасштабность и высоту зданий центральной части города, чтобы не нарушить визуальную целостность района.

По словам Айгуль Латыповой, создание нового жилого дома в центре Казани — кропотливый процесс, требующий баланса между современными строительными подходами и уважением к истории. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Дом на Исхаки» расположен в пешей доступности от кремля — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — и главных достопримечательностей Казани. При этом улица Исхаки сохраняет атмосферу уединения вдали от основных туристических потоков. Это второстепенная улица, где шаги замедляются. Да и само левобережье начиная с советских времен привлекает своим размеренным ритмом: здесь располагались институты, школы, банки. Поэтому, по словам Айгуль Латыповой, не возникало сомнений, что именно здесь лучше всего разместить новый проект жилого дома.

Для самых смелых планов

Жить в самом центре города и одновременно наслаждаться уединением — такое уникальное сочетание предлагает «Дом на Исхаки». Клубная закрытая территория с небольшим количеством квартир (их всего 56) создает атмосферу эксклюзивности, позволяя жителям ощущать себя частью элитарного сообщества.

В проекте особое внимание уделено выбору материалов и цветовым решениям, которые перекликаются с традиционными архитектурными стилями Казани. Гармоничный облик зданию будут придавать увеличенные окна, фасады из голландского кирпича ручной формовки, декоративная кладка и элегантная архитектурная подсветка.

В проекте особое внимание уделено выбору материалов и цветовым решениям, которые перекликаются с традиционными архитектурными стилями Казани. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Уникальное расположение проекта привлечет внимание как активных молодых людей, так и госслужащих и творческую интеллигенцию. Например, в предлагаемых квартирах с мансардами для самовыражения можно устроить свою картинную галерею или арт-пространство, а на террасах собираться за обсуждением театральной постановки. Для новых жителей создается особая атмосфера, поддерживаемая в том числе дополнительным естественным освещением с витражным остеклением и высокими потолками до четырех метров.

В пятиэтажном жилом здании предусмотрены оптимальные планировки квартир от классических вариантов до евроформата с выверенной эргономикой и площадью от 45 до 83 кв. м. Есть просторные «однушки» и «евродвушки» с кухней-гостиной и выходом на террасу, где можно устраивать семейные ужины. Или функциональные мансардные квартиры с отдельной кухней, двумя санузлами и возможностью организовать мастер-спальню. Окна просторных и светлых «трешек» выходят на разные стороны дома, открывая вид и во двор, и на улицу. Проект отличает продуманное зонирование: например, кухонная зона находится в нише, чтобы скрыть рабочие процессы, а для хранения вещей есть отдельная комната под гардеробную и место под шкаф в коридоре. Пропорции жилых комнат и высокие потолки позволят воплотить любые дизайнерские задумки.

Территория «Дома на Исхаки» — зона особенного комфорта, где каждая деталь продумана, исходя из потребностей жителей. Уютный двор с детской площадкой и местами для тихого отдыха, эффектные лобби с панорамным остеклением и лаунж-зоны с мягкими диванами. Подземный паркинг с продуманной навигацией и удобным заездом по системе считывания номеров.

В «Доме на Исхаки» предусмотрены лобби с панорамным остеклением и лаунж-зоны с мягкими диванами. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Безопасность комплекса — один из приоритетов, и она реализована на многих уровнях: видеонаблюдение по всему периметру дома и в местах общего пользования, система видеодомофонии с функцией Face ID. Приятным дополнением для жителей станет возможность бесконтактного доступа в холл через распознавание лица на входных дверях.

Консьерж на ресепшене скоординирует работу служб и поможет быстро решить любые бытовые вопросы. Кроме того, дом обслуживает собственная управляющая компания «Всегда рядом», в приложении которой можно легко оплатить счета и оставить заявку на дополнительные услуги.

Старт продаж был объявлен совсем недавно, но часть квартир уже нашла своих владельцев. К наиболее актуальным в последние месяцы можно отнести покупку в рассрочку — как с ежемесячными платежами, так и с фиксированными долями раз в год.

Старт продаж был объявлен совсем недавно, но часть квартир уже нашла своих владельцев. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

— Со своей стороны наша компания старается подстроиться под индивидуальные запросы покупателей, — добавляет исполнительный директор компании Айгуль Латыпова. — Это может касаться изменения первоначального взноса, сроков погашения и графика платежей.

«Дом на Исхаки» планируют сдать к концу 2026 года. Подробную информацию о проекте можно получить на сайте akbars-dom.ru и у менеджеров по телефону: 8 (843) 244-80-64.





Адрес: Казань, проспект Альберта Камалеева, 26/12.

Телефон: 8 (843) 244-80-64.

Сайт: akbars-dom.ru.

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