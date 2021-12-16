Казань первая в России внедрила оплату в электротранспорте через мобильное приложение

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани внедрили новый способ оплаты проезда в электротранспорте. С 16 декабря пассажиры смогут оплатить проезд в трамваях и троллейбусах через приложение «Казань транспорт», не дожидаясь кондуктора, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



Система на данный момент введена только в Казани и не имеет аналогов в России. Столица Татарстана стала первым городом с электротранспортом, полностью оборудованным датчиками. Презентовали новый способа оплаты московская компания-разработчик ООО «Датапакс», представители МУП «Метроэлектротранс» и Сбербанка.

Решение представили на форуме Kazan Digital Week. Инвестором проекта выступил сам разработчик. Подготовительная работа к введению новой системы началась в октябре — на трамваи и троллейбусы устанавливали датчики, каждый из которых был протестирован в ручном режиме.

Оплатить проезд новым способом можно по следующей схеме:

скачать приложение «Казань транспорт» в Apple store, либо Play Market;

открыть приложение и привязать банковскую карту;

приложение взаимодействует с датчиком в салоне транспорта при помощи технологии Bluetooth, показывает, в какой трамвай или троллейбус зашел пассажир, и предлагает оплатить проезд;

после оплаты на экране появляется электронный билет с номером подвижного состава и временем оплаты проезда.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Ранее сообщалось, что в пригородных поездах Татарстана перестанут продавать билеты по безналичному расчету.



Маргарита Головатенко