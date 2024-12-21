В ЖК «Лазурные небеса» ликвидировали открытое горение
В казанском ЖК «Лазурные небеса» ликвидировали открытое горение. На данный момент проводится разбор конструкций, сообщили в МЧС.
Для жителей ЖК «Лазурные небеса» открыли круглосуточную горячую линию по вопросу размещения граждан — 223-20-00 (доб.24110).
Работы в ЖК будут проводиться до утра. В здание никого не пустят.
Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.
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