«Без алга барабыз!»: Казанская консерватория отпраздновала юбилей

От Скрябина и Жиганова до кыл-кубыза и горлового пения: как консерватория отметила 75-летие

Фото: Максим Платонов

Праздник, отложенный на год



Великий Назиб Жиганов основал Казанскую консерваторию в апреле 1945 года. 75-летие одного из авторитетнейших на сегодняшний день музыкальных вузов страны должны были отпраздновать в 2020 году, но в планы вмешалась пандемия. В условиях жестких санитарных ограничений были отменены многочисленные многочисленные праздники и концерты, посвященные юбилею. Но главное торжество отменять не стали — перенесли на год.

И вот наконец Татарский государственный академический театр оперы и балета им. Мусы Джалиля принял большой и красивый праздник музыки. На его сцене встретились молодость и традиции, классика и джаз, большие музыканты и маленькие дети, легкость исполнения и огромный труд, который за ней стоит.

Консерватория представила свои творческие коллективы — два хора, два оркестра, оперную студию, фольклорный ансамбль. На сцене блистали ее преподаватели и выпускники, а выбор жанров и номеров ярко демонстрировал: “Мы можем всё!”. И действительно могут. Менее чем за час публика в зале успела и умилиться при виде крошечной второклассницы с огромными бантами за роялем, и прослезиться, слушая величественный антем Генделя в исполнении сразу трех хоров. И загрустить над словами знаменитого романса “Жди меня” на стихи Константина Симонова, и повеселиться, увидев красочные колядки в исполнении фольклорного ансамбля и оперной студии. И, конечно, не обошлось без величественной и лиричной татарской музыки — все-таки, это фирменный почерк Казанской консерватории.

Кстати, о публике. Весь партер был занят почетными гостями. Среди них можно было увидеть ректоров других казанских вузов (даже тщательно надетые маски не помешали опознать Ильшата Гафурова и Рафиса Бурганова), представителей официальных органов (например, глава Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева весь концерт неотрывно смотрела за тем, что происходит на сцене).

Искусство принимать поздравления

Начался праздник на патетической и трогательной ноте: под лиричную и трогательную музыку Эльмира Низамова с ее фирменными переливами на экране пронеслись моменты из жизни консерватории: ее великие выпускники и преподаватели, уроки в классах и концерты, лица корифеев и улыбки студентов…

Своих казанских коллег поздравили ректоры других российских музыкальных вузов. Так, лично приехали и присутствовали в зале ректоры Нижегородской, Новосибирской, Петрозаводской, Саратовской консерваторий. Из Гнесинки приехал проректор. Из Московской консерватории было получено письменное поздравление. Теплые письма пришли и от коллег из Казахстана — из Национальной консерватории и Казахского национального университета искусств.

Но главным гостем торжества стал Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан. В своей речи он поздравил преподавателей и студентов. Минниханов напомнил, что главный музыкальный вуз республики сохраняет лучшие музыкальные традиции России, в его стенах учатся студенты со всей России и из-за рубежа. А рождение консерватории накануне Великой Победы президент назвал символом жизни, духовности, развития и веры в будущее. В речи президента, конечно же, были отмечены два прежних ректора Казанской консерватории — ее основатель Назиб Гаязович Жиганов, который возглавлял вуз 43 года, и Рубин Кабирович Абдуллин, который 33 года руководил консерваторией. На этих словах Рубин Абдуллин привстал в своей ложе и сделал легкий поклон.

Минниханов напомнил, что главный музыкальный вуз республики сохраняет лучшие музыкальные традиции России

В речи президента фигурировали великие выпускники консерватории — Софья Губайдулина и Олег Лундстрем. Не забыл Рустам Минниханов и про день сегодняшний: напомнил про большие успехи Эльмира Низамова (и Низамов, с недавних пор возглавляющий кафедру композиции в родной консерватории, тоже скромно поклонился из ложи).

— Татарстан — музыкальная республика, где всей душой любят песню, чтят музыкальные и художественные традиции народов. Казанская консерватория, как важнейший центр профессионального музыкального искусства, высокой культуры, находится в орбите нашего постоянного внимания и поддержки, — сказал президент и завершил речь поздравлениями.

Но со сцены не ушел: лично вручил награды и благодарности сотрудникам консерватории. Четверо из них стали заслуженными работниками культуры РТ — Резеда Булатова, Денис Маршанский, Дилия Хайрутдинова и Олег Шмаевский. Динара Галеева получила благодарность президента РТ. А когда Минниханов вручил Вадиму Дулат-Алееву, который нынешним летом принял бразды правления консерваторией, благодарственное письмо для коллектива, настало время для краткой ответной речи. Ректор сказал:

— Большое спасибо за эту награду. Мы ее никому не отдадим! Мне хотелось бы разделить эту благодарность с нашими выпускниками, которые работают в творческих коллективах Татарстана и по всей России. Именно по их работе знают Казанскую консерваторию. И с нашими педагогами, потому что мы продолжаем те традиции, которые были здесь заложены. Они очень важны. Консерватория — это единство всех поколений. И думаю, что наши педагоги были бы очень рады видеть то, на каком уровне мы сейчас работаем. Биг зур рахмат, Рустам Нургалиевич, — перешел на татарский язык глава консерватории. — Без алга барабыз!

А когда Минниханов вручил Вадиму Дулат-Алееву благодарственное письмо для коллектива, настало время для краткой ответной речи

— Таких регионов, как Татарстан — раз-два [и обчелся], — снова завладел микрофоном президент. — И то, что мы имеем — прекрасную консерваторию с хорошей историей и мощным потенциалом, оперный театр, другие наши образовательные учреждения — это большое достояние. И конечно, консерватория — во главе всей этой пирамиды. Я хотел бы пожелать вам творческих успехов! Чтобы у нас все получалось, а что касается республики — то мы оказывали и будем оказывать всяческое содействие!

Кстати, весь концерт Минниханов вдвоем с Дулат-Алеевым просидели вдвоем в ложе и увлеченно о чем-то разговаривали между номерами.

Все краски музыки

Концерт длился чуть больше часа. Но за это время главный музыкальный вуз республики сумел представить очень разностороннюю программу и показать искушенному зрителю множество непередаваемых оттенков музыкального искусства. В программе был представлен весь спектр музыкальных инструментов — и симфонический оркестр, и фортепиано, и гитара, и множество других. И, конечно же, уникальные вокалисты, взращенные в стенах консерватории, и оперная студия с красочными номерами, и оркестр Tatarica.

Особым акцентом концертной программы стали удивительные тембры народных инструментов. Не зря Вадим Дулат-Алеев подчеркивал в своем интервью нашему изданию: на Казанскую консерваторию возложена уникальная миссия сохранения татарской музыкальной культуры. Еще в 2019 году на фестивале «Мирас» по инициативе будущего ректора на сцену вернулся кыл-кубыз. И на торжественном концерте он тоже прозвучал — тонко, изысканно и в то же время экзотично пел в руках Ильяса Камала. А Гульнар Ярмиева показала лиричность и самобытность курая.

Особым акцентом концертной программы стали удивительные тембры народных инструментов

Что касается подбора музыкальных номеров, то консерватория не сконцентрировалась только на своем юбилее. Ведь в этом году отмечается 100-летие со дня рождения Рустема Яхина — и бархатный голос солиста Михайловского театра Дамира Закирова напомнил об этом празднике его песней “Оныта алмыйм”. А татарский композитор Латыф Хамиди, ставший классиком казахской музыки, прозвучал на концерте из уст Илюсы Хузиной — солистка оперной студии консерватории спела «Казахский вальс», напомнив о 115-летии мастера.

Великий джазмен Олег Лундстрем, чью 105-ю годовщину отмечают в этом году, тоже был выпускником Казанской консерватории. В его честь прозвучало джазовое интермеццо родоначальника советского джаза Александра Цфасмана в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Афанасьева. Солировал ученик музыкальной школы при консерватории, Григорий Грицков.

Китайский виртуоз, три тенора и крошка-пианистка

Каждый четвертый студент консерватории — иностранец. Это не только говорит о международном престиже этого вуза, но и налагает определенный отпечаток на состав выступающих. Пианист-виртуоз из Китая Ван Юйцянь сейчас учится на четвертом курсе, и казанская публика его прекрасно знает. Когда он за роялем, кажется, что над клавишами летают не две руки, а, по меньшей мере, десять. Вот и сейчас этюд Скрябина прозвучал в его исполнении, по обыкновению, мощно и удивительно технично.

Пианист-виртуоз из Китая Ван Юйцянь сейчас учится на четвертом курсе, и казанская публика его прекрасно знает

Нашлись в Казани и свои «три тенора» — на манер великих итальянцев. Айдар Сулейманов, Айрат Ганиев и Денис Хан-Баба артистично и красиво развлекли публику знаменитой песенкой Герцога из оперы «Риголетто». Этому трио аплодировали едва ли не стоя.

Пожалуй, одной из самых трогательных ноток концерта стал выход на сцену второклассницы средней специальной музыкальной школы консерватории Софьи Ивановой. Маленькая девочка в нарядном пышном платье, с красивым бантиком — казалось, ей сейчас принесут табуреточку, она встанет на нее и прочитает стихотворение для Дедушки Мороза. Но она в свои 8 лет — уже лауреат международных фортепианных конкурсов, и в паре с преподавателем кафедры фортепиано Зульфатом Фахразиевым показала высокий класс. Причем на сложном и экспрессивном произведении — «Время, вперед» Свиридова задало темп, тон и настроение всему концерту.

Оркестр, три хора и маэстро Сладковский

Апофеозом концерта стал выход на сцену сразу трех хоров одновременно — впервые за всю историю вуза и театра на одной сцене сошлись три коллектива. Детский хор из музыкальной школы, хор студентов консерватории и хор Театра оперы и балета, процентов на 90 состоящий из ее выпускников — три поколения вокалистов, три многоголосых символа эпохи. Евгений Афанасьев, дирижер симфонического оркестра консерватории, уступил свое место маэстро Александру Сладковскому (с недавних пор он — тоже профессор Казанской консерватории). Если задачей музыкантов и хористов было выжать из зрителей максимум эмоций и пустить по спинам мурашки — они с ней справились на десять баллов. Антем Генделя «Zadoc the Priest», а следом кантата «Республика моя!» Назиба Жиганова подняли градус патетики до зашкаливающих значений.

А закончили громкой точкой — песней Тухманова и Рождественского «Родина моя!». Три хора, оркестр со Сладковским, Сугдер Лудуп с горловым пением (!), музыканты с татарскими инструментами, четыре вокалиста — это было максимально красиво и максимально эффектно.

Консерватория в очередной раз показала высокий класс, не ударившись при этом ни в излишнюю академичность, ни в попсовость на потребу публике. Здесь работают большие мастера, учатся большие труженики, и все они вместе создают уникальный, самобытный, высокопрофессиональный коллектив.

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

P.S. «Реальное время» пообщалось с именитыми выпускниками и преподавателями Казанской консерватории. Их поздравления и теплые слова в адрес альма матер мы тоже приводим.



Рузиль Гатин выпускник Казанской консерватории, тенор (театр Ла Скала, Милан) — Для всех нас, выпускников консерватории, для тех музыкантов, кто имел возможность учиться в Казанской государственной консерватории имени Жиганова, наша альма матер действительно является путеводной звездой. В ее стенах я делал первые профессиональные шаги в классической оперной школе. Здесь суперпрофессиональная подготовка артистов — и музыкантов, и солистов! А профессионализм в наши дни ценится особенно. Поэтому я безумно благодарен своим педагогам, мне очень с ними повезло. Хочу сказать огромное спасибо профессору, заслуженной артистке РТ Нине Петровне Варшавской, заведующей кафедрой вокального искусства. Народной артистке России и Татарстана Зиле Даяновне Сунгатуллиной. Потому что они относятся к своим студентам как к своим детям. И это не просто слова. Они всегда за нас переживали, всегда нас поддерживали и поддерживают, и я до сих пор могу спросить у них совета. Огромное спасибо Альфие Ибрагимовне Заппаровой, заведующей кафедрой музыкального театра, руководителю оперной студии консерватории. Потому что первые мои профессиональные шаги, оперные постановки под ее руководством запомнились на всю жизнь. И мы сейчас с ребятами-однокурсниками вспоминаем веселые студенческие деньки студенческие и наши постановки. Уверен, в будущем они будут делать спектакли еще лучше, еще интереснее! Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем моим педагогам! К сожалению, я не смог приехать на праздник — я сейчас в Италии, у меня спектакль. Но душой я всегда с консерваторией. Хочу пожелать ей новых замечательных студентов, еще и еще талантливее, и многая лета! Чтобы все получалось и у педагогов, терпения им в это нелегкое время! И главное — чтобы консерватория всегда оставалась настоящей школой для всех нас и всегда поддерживала своих выпускников!

Эльмир Низамов композитор, выпускник и преподаватель Казанской консерватории, заведующий кафедрой композиции — Казанская консерватория — это планета, которая когда-то притянула меня к своей орбите. Это мой родной дом. Мои коллеги, соратники, друзья. Студенты. Это место, где куются кадры не только для нашей республики, но и для всей страны. И, наверное, для мира. Я желаю родной альма матер процветания, чтобы та музыка, которая создается в ее стенах, те исполнители, которые воспитываются, прославляли нашу землю во всем мире. С юбилеем, родная консерватория!

Лада Лабзина выпускница и преподаватель Казанской консерватории, заслуженная артистка РТ, главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье»: — Для меня консерватория — альма матер, в которой я училась на двух специальностях — как пианистка и как органистка. Потом я здесь проходила ассистентуру-стажировку, а потом много лет преподавала. Поэтому с Казанской консерваторией для меня связан большой отрезок жизни. Желаю Казанской государственной консерватории им Назиба Жиганова не терять того духа, который был зарожден ее основателем. Назиб Гаязович создавал ее в крайне сложное время, на стыке окончания войны и начала мирного строительства. Именно он пригласил в зарождающуюся консерваторию целую плеяду одаренных, талантливых, высокопрофессиональных музыкантов из Москвы и Ленинграда. Из них сложился костяк вуза, именно они сразу задали высочайшую планку. Поколение тех, кто у них учился, до сих пор несут их наследие. И я желаю консерватории уметь и сохранять этот костяк, и находить все новых высокопрофессиональных музыкантов с большим педагогическим даром! Сохранять лучшие традиции прошлого, в полную силу жить настоящим и дальновидно смотреть в будущее. Быть современной, несмотря на то, что взращена на традициях. Желаю, чтобы у нашей консерватории была гармония в большой и интересной музыкальной и жизненной полифонии! И тогда на музыкальном небосклоне будут зажигаться новые яркие звезды.

Айдар Сулейманов выпускник и преподаватель Казанской консерватории, заслуженный артист РТ — Пять лет в консерватории пролетели очень быстро и оставили во мне самые теплые воспоминания. Становление мое как артиста прошло именно здесь, в этих стенах. А теперь уже и я сам преподаю, у меня есть студенты, которых я обучаю. Это удивительно, я чувствую связь времен: музыкальная школа, училище, консерватория — и вот, пройдя весь этот путь, я здесь преподаю. Огромное спасибо моим педагогам! Для меня это предмет огромной гордости — право называть их своими коллегами. Ведь, казалось бы, совсем недавно я выходил перед ними и пел, сдавая экзамены и зачеты. А сейчас сижу вместе с ними и сам тоже принимаю экзамены у студентов — это совершенно иное чувство. Ведь это огромная честь для любого музыканта — преподавать в Казанской консерватории!



Евгений Афанасьев выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, преподаватель и дирижер симфонического оркестра Казанской консерватории — Казанская консерватория — крепкий музыкальный вуз совершенно столичного уровня. Когда я приехал сюда из Москвы, был приятно удивлен тем, на каком уровне находится качество преподавания здесь. Тем, как относятся к музыке преподаватели и студенты. Думаю, это и дало консерватории успех и процветание — высокое отношение к музыке и почитание ее традиций. Я рад здесь быть, рад быть частью Казанской консерватории. От всей души поздравляю ее, всех своих коллег и студентов с этим замечательным юбилеем!