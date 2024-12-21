Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности

Фото: Мария Зверева

Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности, сообщает Минздрав Татарстана.

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

К счастью, на текущий момент информации о погибших и пострадавших не поступало.

Елизавета Пуншева