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Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности

12:38, 21.12.2024
Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности
Фото: Мария Зверева

Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности, сообщает Минздрав Татарстана.

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

К счастью, на текущий момент информации о погибших и пострадавших не поступало.

    Елизавета Пуншева

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