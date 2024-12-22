Эльмира Зарипова: в Татарстане за 12 лет число многодетных семей выросло более чем вдвое

Фото: Максим Платонов

Количество многодетных семей в Татарстане достигло 55 тысяч, что более чем в два раза превышает показатель 12-летней давности, когда их было всего 24 тысячи. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в рамках 12-часового новогоднего телемарафона «С Новым годом, семья!».

По словам министра, каждый пятый ребенок в Татарстане воспитывается в многодетной семье. Зарипова отметила, что решение о рождении детей принимается семьями, когда они видят перспективы и уверены в своем будущем. Она также подчеркнула, что на рынке труда есть предложения с разной оплатой, возможность получения новой квалификации и смены работы, а также обучения новым профессиям для матерей.

— Когда семья уверена в завтрашнем дне, конечно же, тогда в семье, наверное, появляется новый малыш, — сказала министр.