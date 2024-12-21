«Настроение отличное!»: нефтепереработчики провели выходной день на «Новогоднем катке»
В Нижнекамске состоялось увлекательное семейное мероприятие «Новогодний каток» для работников «ТАИФ-НК». Праздник начинался уже на улице: у входа в здание ледового дворца гостей, среди которых звонкой ватагой выделялась детвора, ждал безалкогольный глинтвейн и разнообразные конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки. Дети вместе с родителями читали стихи, пели песни и танцевали, фотографировались со скоморохами и сказочными персонажами. А еще гостей ожидало массовое катание на коньках под настоящие диджейские сеты, многочисленные интерактивные станции и сладкие подарки от Дедушки Мороза.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.