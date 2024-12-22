Лейла Фазлеева: «Татарстан известен своими крепкими семейными традициями»

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева подвела итоги Года семьи в республике в рамках 12-часового новогоднего телемарафона «С Новым годом, семья!». Она подчеркнула огромную важность семьи как надежной опоры в любых жизненных обстоятельствах, называя ее «воздухом», необходимым для каждого человека.

— Татарстан известен своими крепкими семейными традициями, уважением к старшим и любовью к детям, заложенными с детства. Год семьи предоставляет возможность поделиться семейными ценностями, обратить внимание на окружающие семьи и подчеркнуть, что все государственные и муниципальные программы направлены на поддержку семей, — сказала Фазлеева.