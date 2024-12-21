В нескольких вузах Казани в субботу отменили все занятия

Фото: Динар Фатыхов

В ряде казанских вузов на сегодня остановили учебный процесс. Занятия отменены в КГЭУ, КазГИК, КНИТУ-КАИ. Об этом студентов и преподавателей предупредили пресс-службы вузов.

— Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. В случае необходимости действуйте согласно указаниям сотрудников МЧС и силовых структур, — сказано в публикации КГЭУ.

Как сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ, в вузе занятия перевели в дистанционный формат и произвели временные перестановки в размещении студентов в общежитиях.

В Казани также провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо, сообщает мэрия города. Детей на время проводили в подвалы в целях безопасности.



Елизавета Пуншева