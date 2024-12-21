Новости общества

04:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В нескольких вузах Казани в субботу отменили все занятия

10:53, 21.12.2024
В нескольких вузах Казани в субботу отменили все занятия
Фото: Динар Фатыхов

В ряде казанских вузов на сегодня остановили учебный процесс. Занятия отменены в КГЭУ, КазГИК, КНИТУ-КАИ. Об этом студентов и преподавателей предупредили пресс-службы вузов.

— Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. В случае необходимости действуйте согласно указаниям сотрудников МЧС и силовых структур, — сказано в публикации КГЭУ.

Как сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ, в вузе занятия перевели в дистанционный формат и произвели временные перестановки в размещении студентов в общежитиях.

В Казани также провели выборочную эвакуацию в тех школах, где это было необходимо, сообщает мэрия города. Детей на время проводили в подвалы в целях безопасности.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также