Минниханов потребовал разобраться в инциденте со спиленным крестом на кладбище в Актанышском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства Актанышского района разобраться в вопиющем случае, произошедшем на сельском кладбище. Случившееся он назвал халатностью со стороны местных властей. Главе Актанышского района Энгелю Фаттахову Минниханов вынес строгое предупреждение.

Инцидент требует самого тщательного расследования, а виновники должны быть наказаны по всей строгости закона, отметил он. Фаттахову поручено обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи усопшего, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Минниханов указал на недопустимость разжигания межнациональной розни.

— Республика Татарстан всегда была и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней — в своей работе строго следовать этому принципу, — сказал он.

Православный крест спилили на общественном кладбище, где похоронены представители разных конфессий, в Актанышском районе РТ. Полиция уже приступила к поискам, возбуждено уголовное дело. Фаттахов вчера сообщил, что встретился с родителями покойного и пообещал выполнить все требования по восстановлению могилы.

В Казанской епархии выразили мнение, что случай не может быть оставлен без внимания руководством района, местными правоохранительными органами и имамом-мухтасибом Актанышского района. Татарстанская митрополия заявила, что готова оказать помощь семье умершего челнинца, с чьей могилы спилили крест.

Татьяна Леухина