Рейс из Екатеринбурга в Казань развернулся в полете из-за атаки БПЛА

Фото: Максим Платонов

Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Казань, вернулся из-за атаки БПЛА на столицу Татарстана. Согласно данным сервиса flightaware, борт приземлился в Кольцово в 10.26 (мск).

Рейс, вылетевший из Екатеринбурга 21 декабря в 09.14 развернули в воздухе. Спустя час полета пассажирам сообщили, что судно возвращается в Кольцово.

Новое время отправления пока неизвестно. Это единственный рейс, запланированный на сегодня по этому маршруту.

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

Елизавета Пуншева