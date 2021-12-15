Аншлаг в Верховном суде РТ: на апелляцию по делу КПК «Рост» пришли больше 100 потерпевших

Фото: Ирина Плотникова

Очередью на входе в Верховный суд Татарстана и аншлагом в здании обернулось сегодня второе заседание апелляционной инстанции по уголовному делу КПК «Рост». Если на первом, в ноябре, присутствовало всего семеро потерпевших и их представителей, то сегодня их число увеличилось в геометрической прогрессии, передает с места журналист «Реального времени».



К залу направлен усиленный наряд приставов. Назначенное на 8.30 заседание до сих пор не началось. В данный момент приставы раздают потерпевшим паспорта, которые ранее собирали..

На данный момент у зала в ожидании процесса собрались почти 100 человек, и их количество продолжает увеличиваться. Среди собравшихся — не только казанцы, есть приезжие из других городов Татарстана. «Нам позвонили и сказали прибыть», — объяснила активность потерпевших жительница Альметьевска, прибывшая на заседание, несмотря на недолеченный перелом ноги.

Фото: Ирина Плотникова

Претензии есть не у всех присутствующих. Однако многие бывшие пайщики КПК не согласны с приговором в части удовлетворения гражданских исков, а многие ошибочно полагают, что их личное присутствие может ускорить выплату ущерба.

Фото: Ирина Плотникова

Тем временем апелляционный процесс пока остановился на стадии ходатайств. На прошлом заседании трое осужденных — Алексей Гречко, Вадим Еникеев и Роберт Гарипов — просили выпустить их из СИЗО ввиду истечения сроков в 9,5 и 10 лет колонии по приговору. Суд отказал, однако к изложению доводов апелляционных жалоб перейти не успел.

Фото: Ирина Плотникова

Напомним, 13 ноября 2020 года Вахитовский райсуд Казани приговорил семерых обвиняемых к 79 годам лишения свободы. Их признали виновными в мошенническом хищении в составе ОПС средств 3,5 тысячи пайщиков из городов Татарстана, Миасса (Челябинская обл.) и Барнаула (Алтайский край), а также хищении средств покупателей векселей ООО «ИФК Земля».

Ранее судимый за мошенничество основатель КПК «Рост» Андрей Макаров был признан организатором ОПС и приговорен к 13,5 года колонии особого режима. Еще шесть фигурантов получили сроки в колонии общего режима.

Сестру основателя, учредителя, гендиректора и главбуха КПК Наталью Макарову наказали 12,5 года колонии общего режима. На полгода меньше — консультанта КПК, экс-капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова и Александра Бурнаева. К 10 годам приговорен Роберт Гарипов. По 9,5 года назначено консультанту кооператива с гражданством США и РФ Вадиму Еникееву и Алексею Гречко.