В прокат вышли «Елки 11» с новеллой про Альметьевск

Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит и Кристина Бабушкина в Альметьевске. Фото: предоставлено Киномакс IMAX

На экраны кинотеатров России вышла комедия «Елки 11» (6+). Второй год в ней снимают Альметьевск, в котором живет простой курьер Дамир (в его роли — Рузиль Минекаев). К 12-му фильму истории во франшизе стали еще более компактными и необязательными. Все съемки новогодних новелл, кстати, прошли летом. В Казани премьера фильма состоялась в ТРЦ KazanMall.

Минекаев — курьер и фея?

Первые «Елки» вышли в 2010 году и состояли из восьми историй, которые сняли в 11 городах. С тех пор вышло еще 10 лент (а также спин-офф «Елки лохматые»). С 2021 года в них не снимаются в главных ролях Иван Ургант и Сергей Светлаков. Что в «Елках» действительно нового, так это актерский состав: к примеру, Ирина Пегова в роли мамы Золушки-Насти, которую сыграла студентка первого курса Щукинского училища Маша Раскина. При этом режиссеры те же люди, проверенные во франшизе: Александр Котт, Александр Карпиловский, Егор Чичканов, Сергей Трофимов.

В «Елках 11» с постера на зрителя смотрят Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит и Дмитрий Нагиев.

С двумя первыми связана самая масштабная новелла. Звезда «Слова пацана» играет курьера Дамира (конечно же, конкретной компании), который знакомится с Настей. Ее отец умер, а мачеха (Кристина Бабушкина) с двумя дочерьми держит ее за служанку. У Золушки есть кумир — актер Бурак Озчивит (сериалы «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь», «Основание: Осман»). Ее мечта — прочитать ему стихотворение. И так случилось, что Озчивит приезжает в Альметьевск. Но когда Настя встречает турка, он ей сообщает, что настоящий принц ходит где-то рядом.

Михаил Трухин и миниатюрный свин. предоставлено Киномакс IMAX

Одна большая и четыре поменьше

Альметьевск в фильме показывают с высоты птичьего полета, а корпоратив с участием звезды сериалов проходит в общественном центре «Алмет». Кроме того, Минекаев произносит одну фразу на татарском.



Занятно выглядит цитата продюсера Лалы Рустамовой: «Елки», наверное, один из первых и самых серьезных проектов на эту тему, который регулярно рассказывает о жизни в разных уголках нашей страны, показывает красоту различных городов, разницу культур и менталитетов и то, что жители всех этих регионов объединены едиными ценностями».

Фабулу остальных новелл можно пересказать несколькими предложениями.

Охранник Юра (Дмитрий Нагиев) потерял, а потом нашел хозяйского (Дмитрия Колчина) мини-пига, а вместе с ним и товарища (Михаил Трухин), работающего в детском доме.

Пока Катя (Ирина Пегова) работает за всех, один ребенок из ее пяти детей — Варя (Алиса Клагиш) устраивает ее личную жизнь во «ВКонтакте». Понравившийся Варе моряк Павел (Антон Васильев) пытается наладить отношения в семье, пока уставшая мать спит.

Единственный, кто показывает разницу менталитетов, — уралец Андрей Рожков. предоставлено Киномакс IMAX

К менеджеру банка Роме (Виктор Хориняк) приезжает с Урала отец Виталий (Андрей Рожков), который устраивает ему воспитательную беседу на корпоративном хоккейном матче, где против Ромы играет директор.

Наконец, дед Миша (Александр Михайлов) и баба Валя (Надежда Маркина) узнают, что к ним на Новый год не приедут дети, и грустят, пока десять тысяч человек не собрались поздравить свою учительницу Валентину с помощью короткого видео. Среди них — Виталий, а также дети — Павел и Юрий Михайловичи.

Дмитрий Нагиев дает гротеска в образе охранника. предоставлено Киномакс IMAX

Друзья, ищем логику

Как водится в «Елках», смотреть их надо с большим запасом снисхождения. Понятно, что в комедиях зачастую герои делают что-то только потому, что так написано в сценарии. Но возьмем историю многодетной матери. Пока она спит, по дому с тряпкой ходит незнакомый мужчина, которого даже выводят на лестницу по звонку в «112», но тут же отпускают. Ложный вызов? Да, конечно.

Мачеха Золушки хочет усыпить турецкую звезду, чтобы снять актера в купели с двумя явно несовершеннолетними дочерьми. Так она хочет пробить им дорогу к славе. Удивительно, как после этого в кадре не появилась Ирина Волынец.

К учительнице Валентине в мессенджер ломятся сотни учеников. Но, вероятно, город у нее настолько депрессивный, что большинство уехало, иначе как объяснить, что домой к ней пришло считаное количество.

При этом Ирина Пегова все так же очаровательна, даже когда спит, Андрей Рожков играет за все «Уральские пельмени» сразу, а Нагиев представляет фирменного прапорщика с миниатюрной свиньей по имени Костян. Главной песней фильма становится «Эхо любви» Анны Герман.

На что обращаешь внимание в новых «Елках» — сюжет в основном двигают мужчины (и одна маленькая девочка). Это они нагло убирают в чужой квартире, приезжают за три тысячи километров, сажают принцесс в лимузины, ловят домашних животных, говорят по-турецки. А еще это фильм, где люди не могут доехать до родных, предпочитая звонить им по видеосвязи. И как бы ни плакала учительница перед экраном, ее дети предпочтут вечер с матерью пятерых детей и вечеринку с мини-пигами.

Зато в финале новеллы «Золушка» герой Минекаева говорит: «А поехали со мной в Бугульму». Вероятно, его девушка в Альметьевск не вернется — ведь там осталась мачеха.