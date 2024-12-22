Казанские власти: «Разговоры об укрытиях на случай атаки в подвалах домов так и остались разговорами»

Такое положение дел связано с ненадлежащей подготовкой укрытий и отсутствием информации о них у населения

Фото: Олег Исаков

Мэр Казани Ильсур Метшин поднял вопрос о том, что многие жители города не знали, куда эвакуироваться и как себя вести во время атаки беспилотников. По его словам на заседании оперштаба, такое положение дел связано с ненадлежащей подготовкой укрытий и отсутствием информации о них у населения.

— Получили от многих горожан обратную связь, из которой четко было понятно, что у людей нет понимания того, как в данной ситуации себя вести. Кто-то был информирован, кто-то не знал, куда идти, как себя вести. Вот мы все жили в понимании, что это нас обойдет стороной. Это работа, и все разговоры об укрытиях на случай атаки в подвалах домов так и остались разговорами, — отметил Метшин.

Он подчеркнул, что хотя городские власти договаривались с управляющими компаниями о подготовке укрытий и информировании жителей, эта работа не была проведена должным образом. Многие подвалы оказались закрыты или недоступны.

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин сообщил, что из 5 971 многоквартирного дома в городе пригодны под укрытия 1 209 подвальных помещений, что соответствует 80% населения. Однако он признал, что есть проблемы с доступностью ключей от укрытий. По его словам, не во всех домах удалось найти ответственных жителей, которые согласились бы хранить ключи и быть доступными в случае необходимости.



Напомним, вчера утром Казань была атакована беспилотниками. Повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Всего зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Подробнее — в материале «Реального времени».