Гид по улице Назарбаева: на чем тренировался автор оперного театра и где жили короли каучука

Прогулка по 3-й Поперечно-Большой. Часть 2-я

В литературе 35-й дом также называют «Серой лошадью». Фото: скриншот с сайта Гугл.карты

«Реальное время» продолжает прогулки по историческому центру Казани, а именно по Назарбаева и окрестностям. Часть этой улицы в свое время заняли постройки завода СК-4, производящего синтетический каучук. Некоторые здания попроще уже снесены, их сменили новые, и в целом дух рабочей окраины уходит из этих мест. На самом деле это — один из примеров социального проектирования, микрорайон, в котором есть все для отдыха и досуга.

Заводская школа (Назарбаева, 48)

Здание учебного заведения 1934 года постройки. Проектировал его Исмагил Галеевич Гайнутдинов для детей работников завода синтетического каучука. Сам поселок находился напротив. Минимум декоративных украшений — плоские пилястры, фасад украшен козырьком с кронштейнами. Внутри сохранились каменные лестницы. С сентября 1941-го по ноябрь 1942-го здесь работал 3994-й эвакогоспиталь, общехирургический. Также под него было отведено здание школы, по документам — на Спартаковской, 82 (хотя 88-я школа находится недалеко на Ботанической). Ныне здесь работает гимназия №27 с татарским языком обучения.

Гайнутдинову было тогда 26 лет, к тому времени он уже занимался фасадами КХТИ на Карла Маркса, 68, а вскоре построил здание Дворца культуры меховщиков на Тукая, 91. После Великой Отечественной войны он занялся московским проектом театра оперы, создав образец сочетания советского ампира и национального колорита (интерьеры и фасады — его работа).

Назарбаева, 48. скриншот с сайта Гугл.карты

Первый корпус жилого комбината завода СК-4 (Назарбаева, 35)

Сначала советский химик-органик Сергей Лебедев в Ленинградском университете создал лабораторию по переработке нефти, которая превратилась в лабораторию синтетического каучука. В 1930 году в Ленинграде начали строить завод по выпуску СК, позднее аналогичное производство в Казани стало четвертым в стране, отсюда и название (после Ярославского, Воронежского и Ефремовского). Достроили предприятие к ноябрю 1936 года, а еще ранее присвоили имя Кирова. Так в Казани на улице Трезвой начали делать сначала дешевый каучук, потом латекс, полиэфиры, алюминиевые трубы. К 1 октября 1953 года улицу назвали именем Лебедева.

Заводские рабочие жили на другом берегу озера Кабан. Для них построили серый высотный дом на углу Павлюхина и Назарбаева, напротив которого располагался ДК имени Кирова, ныне — Татарская филармония.

Сначала проект первого корпуса здания разработал ленинградский архитектор Александр Крестин (самый занятный его объект, созданный в соавторстве, — «Круглые бани» на улице Карбышева). Но его идеи не одобрил архитектурный совет, хотя рабочие уже приступили к стройке. Было решено устроить открытый конкурс, в котором победил студент Ленинградского института инженеров коммунального строительства Дмитрий Тихонов, который объединил в облике дома схематичность постконструктивизма и пафос сталинского ампира. На фасаде даже были скульптуры, пропавшие в 1960-е.

Хорош с любой стороны. скриншот с сайта Гугл.карты

Тихонов позднее работал в московском институте «Гидропроект», спроектировал Куйбышевгидрострой и саму Куйбышевскую ГЭС.

Жилое здание, построенное к 1938 году, производило впечатление. Здесь были даже четырехкомнатные квартиры (правда, кое-где отсутствовали ванные). На месте современного ресторана работал кинотеатр, а потом — кафе-мороженое. Работали своя столовая и детский сад, на крыше можно было загорать. За домом и сейчас можно увидеть фонтан, превратившийся в клумбу, в нулевые исчезла летняя эстрада.

За красивым зданием находились корпуса попроще. Два из них разобрали перед началом Универсиады. А еще три, ужасно обветшавшие, — в феврале 2018-го. Теперь на этом месте — новый жилищный комплекс.

Назарбаева, 37 (было). скриншот с сайта Гугл.карты

Школа (Назарбаева, 37)

Редкое историческое здание школы построили в 1912 году по проекту архитектора Михаила Григорьева. Также он строил, к примеру, Петровское женское училище на Волкова, 3, а после революции руководил конторой «Казнадстрой», которая наращивала старинные дома. Долгое время датой постройки школы считали 1934 год, но на больший возраст здания указывают, в частности, клинчатые перемычки окон. Долгое время здесь находилось отделение милиции.

В 2020 году здание признали аварийным, поскольку оно находилось в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, строение снесли. Статуса памятника истории и архитектуры у него не было. В то же время появилась информация о разработке эскизного проекта, учитывающего все требования «по сохранению предмета охраны исторического поселения».

Назарбаева, 37 (стало). скриншот с сайта Гугл.карты

Жилой дом Казанской нефтебазы (Назарбаева, 41)

Вслед за школой тянется цепочка домов, возведенных в 60-е годы для различных производственных учреждений. Помимо нефтебазы, это Татмехобъединение, завод резино-технических изделий, «Казремстрой», фабрика «Спартак», швейно-производственное объединение «Татарстан».



Назарбаева, 41. скриншот с сайта Гугл.карты

При этом за ними долгое время скрывался поселок Лозовского, построенный

еще в 1930-е. Это был один из первых соцгородов Казани, так его и называли до появления на севере столицы поселка Орджоникидзе, он же — Соцгород Авиастроя. Сейчас на месте четырехэтажных кирпичных домов — высотки, построенные по программе социальной ипотеки.