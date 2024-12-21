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Глава Марий Эл: «Террористам не удастся дестабилизировать обстановку»

14:33, 21.12.2024

Юрий Зайцев провел звонок с Рустамом Миннихановым

Глава Марий Эл Юрий Зайцев выразил готовность помочь Татарстану в связи с атакой БПЛА. Слова поддержки он выразил во время телефонного разговора с раисом республики Рустамом Миннихановым.

— Сегодня враг ударил по нашим соседям — столице Республики Татарстан. В Казани зафиксировано попадание украинских беспилотников в многоэтажные дома. Нацисты целенаправленно пытаются бить по мирным жителям, — написал Зайцев в своем телеграм-канале.

Глава Марий Эл добавил:

— Террористам не удастся дестабилизировать обстановку в стране и напугать людей. Победа будет за нами.

Напомним, глава Башкортостана Радий Хабиров также прокомментировал атаку БПЛА на Казань. Он заверил, что регион готов оказать Татарстану всю необходимую помощь.

Елизавета Пуншева

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