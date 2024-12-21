Большинство россиян предпочитают не покупать новогодние подарки в кредит

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Большинство россиян предпочитают не покупать новогодние подарки в кредит и обходиться без заемных средств, согласно исследованию, проведенному «Bankiros.ru. Опрос».

Результаты показали, что 87% респондентов отказываются от идеи брать кредит для праздничных покупок.

Лишь 13% заявили, что готовы взять деньги в долг у знакомых или банков. Более того, 47% опрошенных отметили, что не планируют занимать деньги на подарки, а 26% сообщили о том, что не дарят подарков вовсе по причине нехватки средств.

Интересно, что 14% россиян заранее откладывают деньги для таких расходов, в то время как только 6% респондентов используют кредитные карты для оплаты подарков, и лишь 2% оформляют полноценные кредиты. Опция получения микрозайма или просьбы о деньгах у друзей не набрала ни одного голоса.

Анастасия Фартыгина