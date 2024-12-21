В Германии объявили траур по жертвам теракта в Магдебурге

Фото: Динар Фатыхов

Глава МВД Германии Нэнси Фезер объявила о трауре по жертвам теракта в Магдебурге. Все флаги на зданиях высших органов власти приспущены, сообщили в ведомстве.

— Траур по жертвам (нападения, — прим.ред.) в Магдебурге. Федеральный министр внутренних дел Фезер распорядилась после теракта приспустить по всей стране флаги на всех высших органах власти, — говорится в сообщении МВД ФРГ в социальной сети Х.

В результате теракта в Магдебурге скончались пять человек, более 200 ранены. Место трагедии посетил также канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Напомним, накануне вечером водитель совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки Магдебурга. Его удалось задержать.

Елизавета Пуншева