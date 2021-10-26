«Противоправное понуждение к безопасности»: в чем признался экс-глава Ростехнадзора Поволжья

На допросах Борис Петров рассказал о «недопонимании» его слов подчиненными и «взаимных услугах» коммерческой фирмы

Фото: Ирина Плотникова

К старту суда над ВИП-чиновником от безопасности Борисом Петровым подрядчику строительства завода стиральных машин в Челнах вернули 1,48 млн рублей. Ранее эта сумма фигурировала в деле Петрова в качестве взятки, теперь числится ущербом от навязанного им договора с НТЦ «Промтехэксперт». Раньше свое знакомство с этой фирмой обвиняемый отрицал, но вчера именно его адвокат приобщила к делу справку, фактически подтверждающую — ущерб погашен. Как выяснило «Реальное время», номинальным владельцем НТЦ числится бывший охранник «Русского радио», а руководителем — зять главы филиала АО «ВО «Безопасность» Ираиды Маркиной, которую некоторые свидетели называли «правой рукой» Петрова. Впрочем, срок давности по эпизоду вмешательства в чужой бизнес истек аккурат в августе 2021 года, и ни одна из сторон по делу не возражает против прекращения его рассмотрения в суде, несмотря на признания бывшего шефа поволжского Ростехнадзора.

Непереданную «взятку» вернули через два года



Главными свидетелями обвинения против Бориса Петрова стали челнинские строители и его бывшие подчиненные. Однако их показания не прозвучат в судебном процессе над некогда всесильным начальником Приволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

На финише расследования Петров подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Вчера в Вахитовском райсуде Казани он это ходатайство поддержал. А председательствующий судья Адель Галеев озвучил заявление от потерпевшего по делу директора и владельца челнинского ООО «Энергоинжиниринг» Константина Вакатова. Тот просил рассмотреть дело без его участия и против особого порядка не возражал.

Не нашлось возражений и у помощника прокурора Вахитовского района Руслана Байбикова. По данным источников «Реального времени», уже на следующем заседании гособвинитель может озвучить наказание для руководителя, что 15 лет отвечал за безопасность опасных производственных объектов в Поволжье и имеет в активе госнаграды от Владимира Путина — медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Рустама Минниханова — медаль Ордена «За заслуги перед РТ». А еще — благодарности двух президентов Татарстана и бывшего прокурора республики Кафиля Амирова за вклад в дело укрепления законности.

В 2014-м Борис Петров удостоился награды от главы Марий Эл Леонида Маркелова, получившего в этом году 13 лет колонии со штрафом 235 млн рублей за взятки и злоупотребления.

Адвокат обвиняемого Елена Точилкина просила отложить заседание, отмечая, что работающим после первой прививки два выходных дают.

Старт суда над Петровым откладывался трижды — по болезни адвоката и подсудимого. Вчера последний сообщил: перенес гипертонический криз, самочувствие немного улучшилось, однако давление остается высоким. По его словам, накануне заседания сделал первую прививку от коронавируса (вторая по плану — в середине ноября), в данный момент переживает ее последствия. Адвокат обвиняемого Елена Точилкина просила отложить заседание, отмечая, что работающим после первой прививки два выходных дают...



Также защитник ходатайствовала о приобщении к материалам характеристик на своего клиента, его почетных грамот и других наград. А еще — платежного поручения, согласно которому ООО «НТЦ «Промтехэксперт» вернул 1,48 млн рублей генподрядчику строительства китайского завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах ООО «Евростиль». Нюанс в том, что именно эта сумма в августе 2019-го перечислялась в «Промтехэксперт» по договору о выполнении работ для подготовки энергоустановки завода к запуску, и ранее представители этой компани настаивали — работы выполнялись. А к старту суда над Петровым почему-то изменили позицию: платеж прошел 22 октября 2021 года!

Формально ущерб по делу остался не погашен, поскольку потерпевшим признан субподрядчик строительства «Энергоинжиниринг». Эта фирма еще в 2019-м возместила «Евростилю» расходы по договору с «Промтехом», теперь, очевидно, «Евростиль» должен вернуть полученное. Указанный договор потерпевший и сотрудники СК считают навязанным в результате незаконных действий обвиняемого: оплаченные работы не требовались и не проводились.

Сам Петров на предварительном следствии не сразу, но признал противоправность своих действий, правда, использовал целый букет оговорок. Прежде чем перейти к его показаниям, остановимся на деталях обвинения. Еще в мае 2021-го из него исчезла взятка на 1,48 млн рублей, теперь эту сумму силовики считают ущербом от злоупотребления полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.1 ст. 169 УК РФ).

Забуксовал бумажный вопрос: Ростехнадзор отказался выдать разрешение, без которого завод не мог работать. Фото: chelny-biz.ru

Версия обвинения о «телефонном праве»: проверка без инспектора и три отказа

В августе 2019 года в Набережных Челнах намечался запуск проекта международного масштаба — завода стиральных машин китайской корпорации Haier. Объект был построен, приглашены гости из Пекина, Москвы и Казани. Забуксовал бумажный вопрос: Ростехнадзор отказался выдать разрешение, без которого завод не мог работать, а его генподрядчик ООО «Евростиль» рисковал нарваться на санкции.

Субподрядчиком работ по монтажу высоковольтной подстанции, силовых кабелей и сетей освещения был «Энергоинжиниринг» потерпевшего Вакатова. Перед сдачей работ его фирма привлекала для испытания сетей электротехническую лабораторию и спецов «Казанского электромонтажного предприятия» (далее — КЭП).

22 июля 2019-го Вакатов направил заявление в челнинский отдел Приволжского управления Ростехнадзора на проведение осмотра и выдачу разрешения на пуско-наладочные работы. 29-го получил первый отказ со ссылкой на выявленные нарушения.

1 августа от исполнителя поступает новое заявление. 9 августа — повторный отказ за подписью главы отдела Рената Хакимова.

9 августа после оперативного устранения нарушений Вакатов снова просит осмотреть установку и выдать разрешение. 15 августа Хакимов отказывает в третий раз.

По версии обвинения, Хакимов выполнял указания непосредственного начальника — Бориса Петрова, а тот решил использовать власть для «противоправного понуждения» представителей фирмы Вакатова и заинтересованных в сдаче завода «к заключению договора на оказание услуг с Казанским филиалом «ВО «Безопасность» (ранее — одноименный ФГУП Ростехнадзора, ныне — АО с госдолей 100% — прим. ред.) от которого Петров желал получить взаимную услугу», огласил в суде позицию коллег-силовиков гособвинитель Руслан Байбиков.

По версии обвинения, Петров поручил руководителю челнинского отдела довести до коммерсантов, что «добро» на пуск установки они получат после заключения с АО «ВО «Безопасность» договора об оказании услуг по подготовке объекта к запуску.

В ходе телефонного разговора обвиняемый дал Хакимову указание привлечь к проверке заводской установки филиал «Безопасности», что противоречило утвержденному приказом Ростехнадзора порядку работ по выдаче разрешений на допуск электроустановок к эксплуатации, продолжил представитель прокуратуры. В нарушение того же порядка инспектор Ростехнадзора лично на объект не выезжал и свои отказы служба выносила, опираясь на заключение лишь одного специалиста коммерческой «дочки».

На следствии Вакатов отмечал, что этот специалист Чичеров не представил никаких документов о своих полномочиях, но сходу предъявил претензию — почему обратились в КЭП, а не в «Безопасность». Со слов потерпевшего, проверяющий был заинтересован в поиске формальных нарушений: в первый раз пробыл чуть меньше часа и не успел обойти территорию в 3 га, в следующий — всего 15 минут.

Поскольку выявленные нарушения не касались технической части работ, исполнитель их быстро устранял, однако оставался в немилости у инспекторов. По версии обвинения, Петров поручил руководителю челнинского отдела довести до непонятливых коммерсантов, что «добро» на пуск установки они получат после заключения с АО «ВО «Безопасность» договора об оказании услуг по подготовке объекта к запуску. Именно эту позицию Хакимов довел до строителей на совещании в Челнах.

Фиктивный учредитель и зять Маркиной

В день третьего отказа 15 августа директор «Энергоинжиниринга» отправил в Ростехнадзор четвертое заявление, но затем обратился к руководству «Евростиля» с просьбой заключить и оплатить тот самый договор с «Безопасностью». Любопытно, что в офисе «Безопасности» представителю «Евростиля» вручили договор об услугах совсем с другой организацией — ООО «НТЦ «Промтехэксперт» на 1 млн 480 тысяч рублей. Ее учредителем числится некий Кузьмин — бывший охранник подразделения «Русского радио» и поролоновой фабрики в Марий Эл. На допросе у следователей 4-го отдела Следкома по РТ этот «владелец» рассказал: никаких решений в своей компании не принимает, но регулярно получает наличными по 10 тысяч.

Куда более реальна фигура директора «Промтеха». Шамиль Саетханов, по данным источников «Реального времени», является зятем гендиректора Казанского филиала АО «ВО «Безопасность» Ираиды Маркиной. Причем многие получатели услуг «Промтеха» на допросах признавались: Саетханова не видели, все документы привозил Чичеров — сотрудник «Безопасности». В истории с китайским заводом в Челнах тот же сотрудник лично составлял договор с «Промтехом», причем передавал для подписания и акт уже выполненных (!) работ, а на следствии уверял, что на самом деле оказывал те самые услуги «Энергоинжинирингу» на 1,48 млн рублей... К слову, реально работавшие на объекте сотрудники «КЭП» обошлись заявителю всего в 100 тысяч рублей, а потерпевший делился информацией от коллег — не нужные услуги от близких к Ростехнадзору фирм навязывали неоднократно.

В тот же день, согласно обвинению, Петров по телефону поручил Хакимову составить наконец положительный акт осмотра энергоустановки Haier с разрешением на допуск в эксплуатацию.

Договор был подписан 19 августа. 21 августа «Евростиль» перевел всю сумму на счет НТЦ «Промтехэксперт». В тот же день, согласно обвинению, Петров по телефону поручил Хакимову составить наконец положительный акт осмотра энергоустановки Haier с разрешением на допуск в эксплуатацию.

Основанием для выдачи разрешений стали документы заявителя, поданные 15 августа. «То есть реальная необходимость заключения договора с НТЦ «Промтехэксперт» с целью устранения каких-либо нарушений 19 августа 2019 года отсутствовала. На момент выдачи положительных документов НТЦ указанные работы не выполнял», — довел до суда гособвинитель Байбиков.

Далее в его речи прозвучала оценка «умышленных преступных действий Петрова», которые нарушили интересы общества и государства, привели к дискредитации Приволжского управления Ростехнадзора и подрыву авторитета госслужащих, а также подмене функций федеральной службы «на обеспечение личных противоправных интересов с использованием занимаемой должности».

— Обвинение понятно? Вину признаете? — уточнил судья Адель Галеев после выступления прокурора.

— Признаю.

— В полном объеме?

— В полном.

В речи обвинителя прозвучала оценка «умышленных преступных действий Петрова», которые нарушили интересы общества и государства, привели к дискредитации Приволжского управления Ростехнадзора. Фото rt.rbc.ru

Версия Петрова: не указание, а рекомендация

По данным источников «Реального времени», на протяжении всего предварительного следствия экс-глава Ростехнадзора Поволжья отрицал, что какая-либо сумма по истории с китайским заводом предназначалась ему. Заявлял, что Хакимов (ранее — обвиняемый по делу, ныне — свидетель — прим. ред.) оговаривает его, чтобы избежать личной ответственности, но опровергнуть его показания сложно: ни точных дат, ни времени звонков не указано, свидетелей нет.

Также Петров поначалу уверял, что не знает организаций, которые фигурируют в деле, и никаких указаний по заключению договоров с «Промтехом» и «Безопасностью» он не давал. На третьем месяце расследования после прекращения дела о взятке и возбуждения по менее тяжким статьям память «вернулась».

Петров подтвердил неоднократные разговоры с Хакимовым по поводу сдачи «стратегического для Татарстана объекта». Правда, по данным источника «Реального времени», инициатором звонков обвиняемый называет бывшего подчиненного: дескать, тот ему сообщал, что нарушения на объекте не устранены, а Петров, переживая, что не каждая организация в короткие сроки и качественно справится с объемом, дал указание привлекать к проверкам АО «ВО «Безопасность».

В конце июля — начале августа был новый звонок из Челнов: на энергоустановке выполнены не все нужные замеры. Как объяснял Петров на следствии, именно тогда он сказал Хакимову, чтобы рекомендовал заявителям «Безопасность» как организацию с проверенными спецами, способными устранить все нарушения в кратчайший срок. «Хакимов воспринял его слова по-своему, посчитав, что ему запретили выдавать разрешения на ввод до заключения договора с «Безопасностью», — выдвинул свою версию событий обвиняемый на следствии.

По версии Петрова, как только Хакимов сообщил ему об устранении всех нарушений, он сказал готовить документы на выдачу разрешений.

При этом Петров признал, что у него не было полномочий ограничивать представителей завода и подрядчиков в выборе организации для устранения нарушений. Но поделился давними связями с «Безопасностью», которая «безвозмездно предоставляла Управлению помещения для аттестации представителей поднадзорных предприятий и безвозмездно участвовала в проверках Ростехнадзора». Поэтому шеф управления «взамен рекомендовал «Безопасность» к заключению коммерческих договоров», рассчитывая на продолжение «взаимных услуг».

При этом обвиняемый настаивал: «Личной материальной заинтересованности не имел...»

По версии Петрова, как только Хакимов сообщил ему об устранении всех нарушений, он сказал готовить документы на выдачу разрешений. Об участии «Промтеха» в схеме, стоимости договора узнал лишь на следствии.

На финальном допросе ВИП-фигурант согласился и с тем, что правовых оснований для привлечения к проверке АО «ВО «Безопасность» не имелось. Более того, участие специалистов этой организации привело к нарушению прав и интересов коммерческих организаций и возникновению конфликта интересов. Ведь «к заключению договора на устранение нарушений им рекомендовалось то же юрлицо, что и выявило эти нарушения, что с правовой точки зрения недопустимо».

В процессе объявлен перерыв до 25 ноября. Перед этим выяснилось, что срок давности по эпизоду вмешательства в чужой бизнес истек в августе 2021 года и ни одна из сторон по делу не возражает против его прекращения по нерабилитирующему основанию.