Бизнес-обзор: казанские сделки владельца ФК «Акрон» и внука Муслимы Латыповой

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 42-я

Фото: Максим Платонов

Текущая неделя декабря в республике выдалась насыщенной на продажу активов. От казанской производственной площадки по приему цветмета избавился тольяттинский бизнесмен Павел Морозов, глава крупного российского холдинга «Акрон» и владелец одноименной футбольной команды. Внук владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой выкупил бывший коммерческий проект Департамента продовольствия Казани, а МТС приобрела контрольный пакет акций «Инфоматики» Давида Тартаковского. Подробнее об этих и других новостях — в обзоре «Реального времени».

Владелец ФК «Акрон» продал предприятие в Казани

В понедельник у компании по приему лома и цветмета «Казань Акрон» сменился собственник. Производственная площадка принадлежала холдингу «Акрон» Павла Морозова, но сейчас учредителем общества стал Ярослав Попов, за которым других бизнесов не числится.

Компания на рынке 12 лет, зарегистрирована в Казани на ул. Модельной. Судя по открытым данным, цветмет принимает на двух площадках в городе — на Тихорецкой и Портовой. Выручка предприятия в прошлом году составила 3,4 млрд рублей, чистая прибыль — 15,9 млн. В штате числятся 10 сотрудников.

«Акрон» — один из крупнейших в России промышленно-металлургических холдингов полного цикла, объединяет 27 производственных и 13 ломоперерабатывающих предприятий, занимающихся производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов. Имеет филиалы в 50 с лишним регионах страны, включая Татарстан.

Основателю и бенефициару холдинга Павлу Морозову также принадлежит второй частный клуб в РПЛ — футбольная команда «Акрон» из Тольятти.

Основателю и бенефициару холдинга Павлу Морозову также принадлежит второй частный клуб в РПЛ — футбольная команда «Акрон» из Тольятти. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сентябре 2020 года бизнесмена задерживали по уголовному делу о неуплате налогов, Следком провел обыски в его офисе. Претензии налоговиков вызвала одна из фирм из группы компаний Морозова, у которой нашли недоимку по налогу на прибыль и НДС в размере 400 млн рублей, но источники сообщали в разы большую сумму. В компании назвали действия силовиков избыточными, собираясь обжаловать доначисление налогов.

МТС получил контрольный пакет акций «Инфоматики»

Бенефициар казанской ИТ-компании «Инфоматика», создавшей портал госуслуг Татарстана и инфоматы электронного правительства, утратил контрольный пакет акций. Прошлой весной 49% долей в фирме Давида Тартаковского выкупила дочка МТС, но бизнесмен сохранил за собой 51%. В эти дни сотовый оператор нарастил свою долю до 55%. Кроме того, появился третий совладелец — Сергей Бронников, которому отошло 11,25% от доли Тартаковского. В результате у последнего сейчас лишь 33,75% акций. Бизнес оформлен на юрлицо — ООО «Инфомат».

Сделку с МТС сам предприниматель объяснял логикой развития компании, которая требовала привлечения стратегического партнера для выхода на новый уровень, в том числе для международного бизнеса. MTS AI он называл давним технологическим партнером. Что касается Сергея Бронникова, судя по всему, это человек из команды Тартаковского. Ранее он руководил одной из его фирм — ПК «Инфоматика», а также вместе с ним выступает совладельцем патента одной из разработок компании — умных турникетов.

Ранее Бронников руководил фирмой ПК «Инфоматика», а также является совладельцем патента одной из разработок компании — умных турникетов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанская ИТ-компания на рынке с 1996 года. Помимо создания портала госуслуг РТ и инфоматов электронного правительства занималась билетно-пропускными системами на Универсиаде в 2013 году, ЧМ по водным видам спорта в 2015-м, ЧМ по футболу в 2018-м, WorldSkills-2019 и ЧМ по футболу в 2022-м в Катаре. На ее счету также турникеты в метро Казани, Москвы и Самары, а в Первопрестольной компания также участвовала в разработке единой медицинской информационно-аналитической системы. Выручка предприятия за прошлый год составила 574 млн, чистая прибыль — 32 млн рублей.

Внук владелицы «Бахетле» выкупил детище Департамента продовольствия Казани

Нового собственника во вторник обрела казанская компания «Провипсервис» — бывший коммерческий проект Департамента продовольствия Казани в сфере общепита. На этой неделе 100% долей общества перешли к Эрику Харламову, внуку владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой.

В 2017-м городское МУП открыло кафе-магазин «Рита в ритме», предлагая здоровую еду в формате food to go: здесь клиенты могут заказать блюда и забрать с собой. В 2019-м заведение в центре города, на Университетской, закрылось. Сейчас работает только одно — в парке им. Урицкого. Сначала продукцию для кафе выпускали на мощностях Департамента, затем предприятие перешло в частные руки.

В 2019-м заведение в центре города, на Университетской, закрылось. Сейчас работает только одно — в парке им. Урицкого. скриншот с сайта Яндекс.карты

До Харламова компанией владел Алмаз Галиев, глава компании «Приор» — производителя молочной продукции под маркой «Бахетле». Ему же принадлежит предприятие «Кейт-Про», выкупившее этим летом супермаркет Латыповой на Оренбургском тракте.

Выручка ООО «Провипсервис» в прошлом году достигла 836,9 млн, чистая прибыль — 13 млн рублей. О себе компания заявляет, что оказывает услуги питания различным организациям, в том числе кормит сотрудников Арбитражного суда Поволжского округа, НИИ «Турбокомпрессормаш», обслуживает столовые Иннополиса и занимается выездным кейтерингом. Кроме того, участвовала в организации питания на матчах ФК «Рубин» и ЧМ по футболу.