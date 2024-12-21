Рустам Минниханов: «Враг нападает на мирных жителей»

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сделал заявление в связи с атакой беспилотников на Казань. Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале.

— Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома, — написал он.

По его словам, на месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания — «Развернуты все силы».

— Иң мөһиме паникага бирелмәскә. Хөкүмәткә халыкка эвакуация урыннары турында вакытында хәбәр итәргә бурыч куйдым, — добавил Минниханов на татарском, что в переводе на русский означает «Главное не поддаваться панике. Поставил задачу правительству своевременно информировать население о местах эвакуации».

Елизавета Пуншева