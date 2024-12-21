В аэропорту Ижевска сняли ограничения

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Ижевска сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один рейс, следовавший в столицу Удмуртии.

Работу удмуртского аэропорта приостановили около 10.00 в связи с атаками беспилотников на Казань.

Елизавета Пуншева