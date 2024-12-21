Новости общества

04:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В аэропорту Ижевска сняли ограничения

14:41, 21.12.2024
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
Фото: Максим Платонов

В аэропорту Ижевска сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один рейс, следовавший в столицу Удмуртии.

Работу удмуртского аэропорта приостановили около 10.00 в связи с атаками беспилотников на Казань.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Удмуртия

Новости партнеров

Читайте также