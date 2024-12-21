В доме по улице Клары Цеткин в Казани обнаружили фрагменты сбитого беспилотника

Фото: Ирина Плотникова

На крыше дома в районе улицы Клары Цеткин застрял фрагмент беспилотника, вероятно, его хвост или крыло с красным обозначением, в то время как остальные части устройства упали внутрь здания, сообщил корреспондент «Реального времени».

Сообщается, что дрон был подбит над парковкой, что привело к его крушению и дальнейшему падению на дом.



Анастасия Фартыгина