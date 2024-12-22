Власти Казани поблагодарили представителей бизнеса за помощь после атаки БПЛА
Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил представителей бизнеса за инициативу оказать помощь городу после атаки беспилотников. Об этом он сообщил на заседании оперштаба.
— Я хочу поблагодарить неравнодушных не только жителей, но и представителей бизнеса. Мне вчера большое количество наших руководителей малого, среднего и большого бизнеса позвонили со словами: «Где мы можем быть нужны? Чем помочь в данной ситуации? Как жителей поддержать, разместить? — сказал Метшин.
Он подчеркнул, что такая поддержка дорогого стоит, и поблагодарил всех за готовность помочь городу в трудный момент.
Напомним, вчера утром Казань была атакована беспилотниками. Повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Всего зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Подробнее — в материале «Реального времени».
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