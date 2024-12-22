Власти Казани поблагодарили представителей бизнеса за помощь после атаки БПЛА

Фото: Мария Зверева

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил представителей бизнеса за инициативу оказать помощь городу после атаки беспилотников. Об этом он сообщил на заседании оперштаба.

— Я хочу поблагодарить неравнодушных не только жителей, но и представителей бизнеса. Мне вчера большое количество наших руководителей малого, среднего и большого бизнеса позвонили со словами: «Где мы можем быть нужны? Чем помочь в данной ситуации? Как жителей поддержать, разместить? — сказал Метшин.

Он подчеркнул, что такая поддержка дорогого стоит, и поблагодарил всех за готовность помочь городу в трудный момент.

Напомним, вчера утром Казань была атакована беспилотниками. Повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Всего зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Подробнее — в материале «Реального времени».