В России введут скидку на детские авиабилеты
Российские авиакомпании установят фиксированную скидку в 50% на билеты для детей от 2 до 12 лет. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил вице-премьер страны Виталий Савельев.
— Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведен, — рассказал он.
Ранее сообщалось, что в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Он запланирован на период с 1 января по 1 июля. Это касается людей, проживающих на территории Дальнего Востока и Калининградской области.
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