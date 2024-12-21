В России введут скидку на детские авиабилеты

Фото: Максим Платонов

Российские авиакомпании установят фиксированную скидку в 50% на билеты для детей от 2 до 12 лет. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил вице-премьер страны Виталий Савельев.

— Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведен, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Он запланирован на период с 1 января по 1 июля. Это касается людей, проживающих на территории Дальнего Востока и Калининградской области.

Елизавета Пуншева