«Абсолютная цифра — 3,2 триллиона рублей»

Экономика республики во многом вернулась к допандемийному уровню

Экономика республики начала оживать после пандемии — констатировал сегодня Рустам Минниханов, открывший расширенную коллегию финансовых органов. На мероприятии с участием УФНС по РТ, Управления Федерального казначейства и Минфина подвели предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета РТ за текущий год. В работе коллегии также принял участие министр финансов РФ Антон Силуанов и замруководителя ФНС Виктор Бациев. Как подтверждали собравшиеся, Татарстан уверенно лидирует в ПФО по собираемости налогов и входит в десятку самых успешных в этом плане регионов в РФ. Гости из Москвы хвалили РТ за грамотное финансовое администрирование и успех института самозанятых. В том числе благодаря этому нашу республику, как и несколько других российских регионов, ждет новый пилотный проект.

Экономика начала оживать после пандемии

Открывая расширенную коллегию, президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил министра финансов РФ Антона Силуанова за то, что тот традиционно нашел время для участия в мероприятии. Глава республики сообщил, что рост валового внутреннего продукта ожидается в 103,8%: «Абсолютная цифра — 3,2 триллиона рублей».

Индекс промышленного производства — 108,3%, или 3,765 трлн рублей, объем строительных работ — 103,1%.

— В том числе много федеральных средств в части нацпроектов, и другие формы поддержки, — заметил он.

Розничный оборот тоже показывает рост — в 106,2%.

— Ну и инвестиции в основной капитал ожидаем где-то в 660—670 млрд, — отметил докладчик. По мнению Минниханова, эти показатели — «результат начинающегося оживления экономики после острого периода пандемии».

Он поблагодарил российского президента и правительство страны за беспрецедентные меры поддержки бизнеса в части занятости и заказов в сложный период. В то же время признал, что еще не все предприятия восстановились полностью: «По данным статистики, где-то 23 процента организаций пока работают убыточно». Как было озвучено, собственные доходы республики ожидаются примерно на уровне 333 млрд рублей: «С учетом федеральных программ сумма доходов будет около 414 миллиардов». При этом расходы предполагаются в сумме около 416 миллиардов.

По мнению Минниханова, финансовые показатели — «результат начинающегося оживления экономики после острого периода пандемии»

По мнению президента РТ, теперь важно сохранить положительную динамику экономики. И в том числе продолжить работу с резервами, с убыточными предприятиями (имеются в виду меры по их реанимации) и, конечно же, с задолженностью. Рустам Минниханов сообщил, что в этом году республика выполняет все бюджетные обязательства: порядка трети расходов из этой суммы — это выплата зарплат с учетом задач, которые определены майскими указами президента страны.

Предполагается, что национальные проекты «освоят» свыше 34 млрд рублей. Из них 25,4 млрд — средства федерального бюджета и 8,7 млрд — республики. Но самое главное, напомнил президент РТ, до конца года необходимо освоить все эти средства и ввести в строй все запланированные объекты. Минниханов отметил, что все цели и показатели нацпроектов должны быть выполнены, с тем чтобы Татарстан смог обеспечить максимальное участие республики в них и в будущем году.

Президент РТ напомнил, что бюджет республики на 2022 год принят: «Он напряженный. Дефицит — 24 млрд. Его нам необходимо покрыть за счет резервов».

По его словам, до 20 декабря примут муниципальные бюджеты. И предупредил глав районов и городов: бюджеты должны быть без дефицита. Не забыл глава республики и про государственную кадастровую оценку земли, которая должна быть проведена до начала октября 2022 года.

— Это тоже хороший резерв, — констатировал он, имея в виду то, что эта оценка послужит базой для исчисления налога на 2023 год.

Марат Сафиуллин подчеркнул, что экономика республики не только восстановилась, но и по большинству показателей опережает допандемийные значения

Большинство показателей опережают допандемийные значения

В свою очередь руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин подчеркнул, что экономика республики не только восстановилась, но и по большинству показателей опережает допандемийные значения. По его словам, нарастить налоговые доходы удалось благодаря конъюнктурным ценам на нефть и эффективности налогового администрирования.

— По нашей оценке, в текущем году казна прирастет свыше 1,1 триллиона рублей, — сообщил Сафиуллин. — Это значительно больше не только по сравнению с прошлым годом, но и с допандемийным 2019-м.

С учетом того, что налоги зависят от финансовых результатов бизнеса, активность экономики, судя по всему, действительно восстановилась. Лидером поступления налогов, как подчеркнул Сафиуллин, в течение всего года был нефтехимический комплекс. Однако к столь радужной картине он добавил и немного мрачных красок. Как оказалось, в то же время есть отрасли, снизившие показатели по сравнению с прошлым годом. Анализ показал, что основные причины этого — рост инвестиционных расходов и уменьшение госзаказов.

Причина для гордости есть — рекордное поступление еще больше упрочило лидерство Татарстана в Приволжском федеральном округе по объемам налоговых доходов. Но такой «вызов чрезвычайного характера», как пандемия, не дает о себе забыть: наиболее пострадавшим отраслям понадобились меры господдержки.

По информации Сафиуллина, в ноябре-декабре через ФНС им была оказана финансовая помощь в размере одного МРОТ на каждого сотрудника организации и ИП.

Еще одним серьезным негативным фактором для экономики республики может стать понижение цены на нефть, которое наблюдается с третьей декады ноября, заметил докладчик.

Сафиуллин отмечает, что поступление НДС прогнозируется с увеличением к прошлому году на треть. Поступление без преувеличения якорного для республики налога на прибыль ожидается не только с увеличением к прошлому году, но и к 2019-му.

— Основные факторы роста — это восстановление экономической активности и высокие цены на нефть, что позитивно отразилось на маржинальности бизнеса, — констатировал глава УФНС.

Сафиуллин заметил, что увеличение ставки НДФЛ до 15% с доходов выше 5 млн рублей полностью себя оправдало

Как оказалось, рост налога на доходы физлиц в консолидированном бюджете не только самый высокий за последние годы, он еще и существенно выше динамики зарплаты: Татарстан с внушительным отрывом лидирует в округе по объемам поступления этого налога. Обращаясь к Силуанову, Сафиуллин заметил, что увеличение ставки НДФЛ до 15% с доходов выше 5 млн рублей полностью себя оправдало. Так, в этом году в федеральный бюджет на территории республики в этой части ожидается поступление 1,3 миллиарда.

Самозанятые вышли из тени

Главный татарстанский налоговик также с удовлетворением сообщил, что в Татарстане стал популярен институт самозанятых. Сегодня такой статус у 167 тыс. человек: их в 1,8 раза больше, чем индивидуальных предпринимателей. Да и сумма налога на профессиональный доход, как считает он, уже «весьма весомая»: по оценке налоговиков, в этом году она должна составить почти 1 млрд рублей.

Не забывают «мытари» и про злостных уклонистов. В текущем году СК возбудил 37 уголовных дел на сумму более 4,8 млрд рублей. Причем 1,14 млрд из них уже поступили в бюджет. Руководитель УФНС особо подчеркнул, что для них главное не наказать налогоплательщика, а сделать так, чтобы он добровольно заплатил налоги. Именно так, без штрафных санкций, УФНС по РТ рассчитывает получить в уходящем году 1,7 млрд, что на четверть больше, чем в прошлом. Сафиуллин обещал еще большую коммуникацию с налогоплательщиками через информативные и удобные сервисы. Он напомнил, что в этом году были отменены декларации по транспортному и земельному налогам. Такая практика будет постепенно распространяться и на другие налоги.

В доказательство этого с июля следующего года в экспериментальном режиме в Москве, Московской области, Калужской областях, а также в Татарстане заработает новый налоговый режим для микробизнеса — так называемая автоматизированная упрощенная система налогообложения. Воспользоваться режимом смогут те, у кого в штате не больше пяти человек и доходы не выше 60 млн рублей.

— Да, налоговые ставки по нему выше, но зато по действующей упрощенной системе бизнес в обмен получит, во-первых, обнуление страховых взносов. И во-вторых, полное отсутствие налоговой отчетности (налоговики ее сами рассчитают), — отметил руководитель УФНС по РТ.

Руководитель УФНС особо подчеркнул, что для них главное не наказать налогоплательщика, а сделать так, чтобы он добровольно заплатил налоги

Ожидается, что «физики» пополнят казну своими налогами на 8 млрд рублей. Татарстан по этому показателю вновь лидер в ПФО. По словам Сафиуллина, до конца года они ждут поступления 7,13 млрд — это почти 90% от начисленной суммы. Кроме того, было принудительно взыскано 17 млрд рублей. В отношении тех, кто не соглашается платить, инициируют банкротство. Однако предприятие и в этом случае не освобождается от уплаты долгов. Если в прошлом году в судебном порядке привлекли бенефициаров 71 предприятия, должника-банкрота, то в этом году уже больше 109. Сумма взысканной задолженности с банкротов, считавшейся ранее бесперспективной, за 10 месяцев этого года составила 807 млн рублей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Министр финансов РФ, помня слова Сафиуллина про успех института самозанятых, отметил, что «это здорово, что развивается и упрощенная система налогообложения». Однако попросил прояснить: это легализация тех работников, которые ранее работали всерую или же происходит дробление более крупного бизнеса на малый с тем, чтобы оптимизировать систему налогообложения? В целом в России, сообщил он, это очень популярная система налогообложения: в ней участвуют уже 3,6 млн человек. Сафиуллин поспешил обрадовать гостя из Первопрестольной. По его данным, анализ показал, что 77% от вновь зарегистрированных самозанятых — это люди, которые нигде не значились, то есть легализовали свой бизнес.

— Мы считаем, что налог на профессиональный доход себя оправдал, — заключил он. Татарстан, по его мнению, в этом плане достиг хорошего результата.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сообщил, что поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет РТ за 2021 год ожидается в объеме 15,7 млрд (в 2019 году — 112, 9 млрд). Из них в бюджет республики — 8,3 млрд, местные бюджеты — 7,3 млрд. Год планируется завершить с положительными результатами.

Радик Гайзатуллин сообщил, что поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет РТ за 2021 год ожидается в объеме 15,7 млрд

Дорога Москва — Казань будет построена в срок

Наряду с министром финансов РФ, еще одним гостем из Москвы был замруководителя ФНС Виктор Бациев. Чиновник отметил, что в центре видят существенный рост налоговых поступлений из Татарстана. Это связано и с восстановлением экономики, и где-то с изменением налогового законодательства. «И, безусловно, с улучшением и без того высокого уровня качества налогового администрирования», — воздал должное работе коллег Бациев.

— Если даже просто сравнить динамику поступлений по ПФО: по консолидированному бюджету прирост был 155% к 2020 году, а по РТ этот прирост составил 171%. То есть на 16% лучше, чем в среднем по округу, — подчеркнул он.

Абсолютная же доля налоговых поступлений республики в общем объеме округа — это 23%: первое место. Ранее руководитель Управления федерального казначейства Рустам Нуриахметов сообщил, что в бюджет РФ было перечислено 1,506 трлн (149% к 2020 году). Объем поступлений в бюджеты без учета межбюджетных трансфертов, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 494 млрд рублей и составил 1,324 трлн (160% к прошлому году).

Бациев также отметил, что Татарстан всегда выступает флагманом тех новаций, которые разрабатывает руководство ФНС совместно с Минфином. Это в том числе и эксперимент по введению режима самозанятых: «Этот положительный опыт ценен». Именно поэтому «пилот» по новому налоговому режиму, вводимый в четырех регионах, в том числе затронет и Татарстан.

Виктор Бациев отметил, что в центре видят существенный рост налоговых поступлений из Татарстана

Силуанов в ответ на просьбу Минниханова оценить их работу также привел конкретные цифры. По показателям социально-экономического развития регионов за 2020 год (за этот еще не подвели) у республики 5-е место в РФ (не считая Москву и Петербург), по инвестклимату — второе, по качеству жизни — четвертое. А качество управления финансами и вовсе обеспечило Татарстану лидерство в Приволжском федеральном округе. По его мнению, это говорит о том, что система выстроена четко и республика — один из наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций и работы экономики регион.

По словам министра финансов РФ, Татарстан всегда по максимуму использует возможности, которые предоставляет федеральный центр. Он призвал не забывать об этом и в будущем и анонсировал «действительно беспрецедентные меры по стимулированию инфраструктурного развития». Это новые инфраструктурные кредиты.

— Более 10 млрд рублей из первого транша таких кредитов придет в регион, — пообещал он.

Гость из Москвы также напомнил, что Татарстан активно работает с теми кредитами, которые республике ранее предоставлялись. Они могут быть направлены на новые инвестпроекты и уменьшат долговую нагрузку региона: «Мы работали с регионом почти на 20 млрд рублей». А еще есть допресурсы фонда ЖКХ: дают большие деньги, 150 млрд рублей, на коммунальную инфраструктуру. Проект стартует со следующего года.

И наконец, средства фонда национального достояния. По оценке Силуанова, это тоже «беспрецедентные объемы»: «У нас никогда такого в истории не было. За трехлетку в экономику будет направлено 2,5 трлн рублей».

Эти деньги в том числе будут использованы на дороги, которые строятся в республике. В первую очередь на трассу Москва — Казань. Минниханов напомнил: «Еще и Шали — Бавлы».

Министр финансов подтвердил:

«Да, это федеральный тракт. Мы с Рустамом Нургалиевичем взяли повышенные обязательства и их выполняем. Будем дальше продолжать эту трассу до Екатеринбурга, несмотря на удорожание. Расширение-увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура. Все будет выполнено в срок и в полном объеме».

Антон Силуанов: «У нас никогда такого в истории не было. За трехлетку в экономику будет направлено 2,5 трлн рублей»

Рустам Минниханов в свою очередь с благодарностью отметил большие вливания, которые получает каждый регион, в том числе Татарстан, в рамках нацпроектов.

«Проект М-12 — это 6,5 часа до Москвы. М-7 уже загружена до конца. И то, что она пойдет не только в Москву, а до Екатеринбурга (дальше рассматриваем другие варианты), к 2024 году мы должны реализовать. По нашей территории где-то 142 километра. Везде работы идут. Самое главное — мостовой переход чрез Волгу. Второе — соединить М-5 и М-7. В этом коридоре в Китай, на участке Шали — Бавлы мы уже видим просвет. Там на самом деле много что сделано. И стратегически для нашего региона эта трасса судьбоносна», — выразил свое отношение президент.