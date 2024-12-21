В Казани представили «Чудесатую цирковую сказку «Лабиринт»

В новогоднем шоу на арену вышли акробаты, дрессировщики и Кот-Акула

Чревовещательница Ольга Лифенцева играет сразу двух королев.. Фото: Реальное время

В Казанском цирке начались показы нового представления — «Чудесатой цирковой сказки «Лабиринт». Это совместный проект с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре, в котором также принимают участие артисты из Белоруссии. Режиссер Евгений Шевцов и хореограф Ольга Полторак вдохновились сказками Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

У королевы — раздвоение личности

Авторов шоу казанский зритель может помнить по представлению «Морозко», которое адаптировали под Татарстан, перенеся его с московского стадиона «Динамо» в 2022 году.

«Лабиринт» сделан специально для Казани. Сценарий Шевцов (главный режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре) и Полторак (отвечает за хореографию в цирке на Цветном бульваре) написали вместе с Андреем Шарниным, режиссером Казанского цирка.

Вначале на сцене возникает лабиринт — в него ныряет Алиса вслед за Белым Кроликом, пытаясь собрать страницы книги, которую она читает. Каждый эпизод действия сопровождают артисты балета, чьи основные костюмы символизируют колоду карт. Их королева с раздвоением личности — чревовещательница-клоунесса Ольги Лифенцевой.

Есть и другие персонажи — участники чаепития в шляпах и с чашками, множество Сонь с огромными подушками. Артисты остаются на сцене в некоторых номерах, сопровождая их хореографическими выступлениями.

Балет — важная часть постановки. Реальное время / realnoevremya.ru

Сюжет путешествий Алисы связан с номерами. К примеру, она встречает Шляпника, на чаепитие выносят котел, а из него выпрыгивают собачки Асият Агаевой, которая до этого сливалась с участниками за столом.

Алис, кстати, здесь несколько — иногда по воле режиссера она превращается из путешественницы, к примеру, в акробатку и улетает с новым Шляпником под купол.

На сцене появляются танцовщицы в пачках в виде шахмат, и танец их длится не более двух минут, но сразу понятно, что один пошив их нарядов занял много времени. А это лишь метафора про «ход конем», вслед за которым следует номер с лошадьми.

В роли кота — клоун Акула, Анатолий Окулов. Реальное время / realnoevremya.ru

Икарийские игры Траляля и Труляля

Действие традиционно проходит и за пределами арены — за это в первую очередь отвечает клоун Акула (Анатолий Окулов), по случаю праздника вырядившийся Чеширским Котом. Он развлекает зрителей, вытаскивает журналистов на танцевальный баттл, ходит по веревке, садится на шпагат, даже выполняет некоторые акробатические трюки. Все это — в костюме. Нельзя не отметить эту многоплановость: можно увидеть, как артисты балета участвуют в разборе декораций.

Кот, Шляпник, Соня, Алиса (опять новая!) включаются в номер жанра «икарийские игры» под руководством Максима Сельнихина, когда артисты жонглируют партнерами — весьма зрелищный эпизод, в котором участвуют Траляля и Труляля. В целом спектакль можно смотреть, вовсе не зная сказки, хотя и заметно, что в образах чувствуется влияние фильма 2016 года «Алиса в Зазеркалье» режиссера Джеймса Бобина.

Вторая часть стартует с аллюзии на Зазеркалье с шестью Алисами и аттракционом с белыми тиграми. Организаторы указывают, что, Сергей Нестеров практикует гуманную дрессуру. Обряжен он при этом в Мистера Зеркало из десятков осколков.

А завершает действие продолжительностью два с половиной часа силовой эквилибр от Алексея Беленькова, который выполняет свои трюки, стоя на стилизованном ключе, символизирующем разгадку сказки: ее Алиса должна начать писать сама. Мол, доверяй своей силе и делай все как хочешь.

Мистер Зеркало: Сергей Нестеров и его белые тигры. Реальное время / realnoevremya.ru

«На Сенном базаре» заменит «Мирас»

В декабре — январе запланировано рекордное количество показов сказки — 50. Дед Мороз и Снегурочка, хотя их выход не обусловлен драматически, появляются и в конце, и в начале представления.

Между тем Андрей Шарнин готовит с хореографом Юлией Кашкиной (участвовала в «Морозко») к 1 июня следующего года и новое национальное шоу под рабочим названием «Мирас» с предполагаемым бюджетом не менее 100 млн рублей.

Таким образом, первое за многие годы татарское шоу «На Сенном базаре», которое режиссировал художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, пока что отложено на полку, несмотря на большой успех и заверения, что его жизнь будет долгой. Объясняется это и участием артистов из разных трупп, а также сложными графиками таких певиц, как Эльмира Калимуллина. Впрочем, Зайниев будет консультировать новых авторов в плане сценария, основанного на татарских сказках.