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Сегодня в Татарстане ожидается до -2 градусов

07:00, 22.12.2024

На дорогах гололедица, местами сильная, накат

Сегодня в Татарстане ожидается до -2 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Днем возможен снег, мокрый снег, сообщает Гидрометцентр РТ.

Местами гололед, метель, туман. Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем составит от +2 до -2 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, накат.

В Казани температура воздуха поднимется до 0 градусов. Прогнозируются снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами сильная, накат.

Галия Гарифуллина

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