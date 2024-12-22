Сегодня в Татарстане ожидается до -2 градусов
На дорогах гололедица, местами сильная, накат
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Днем возможен снег, мокрый снег, сообщает Гидрометцентр РТ.
Местами гололед, метель, туман. Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем составит от +2 до -2 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, накат.
В Казани температура воздуха поднимется до 0 градусов. Прогнозируются снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами сильная, накат.
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