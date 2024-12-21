Изменить прошлое, чтобы понять настоящее

Роман Эммы Страуб «Завтра в тот же час» — трогательная история о путешествии во времени в попытках найти себя

Фото: Екатерина Петрова

Взросление — это когда осознаешь, что время утекает быстрее песка сквозь пальцы. Но что, если бы у нас была возможность остановить его? Или даже вернуться назад? Роман Эммы Страуб «Завтра в тот же час» — это не только художественная фантазия о путешествиях во времени. Это трогательная история о любви, сожалении и ценности семьи.

Эмма Страуб известна проникновенными рассказами о семье и взрослении. Но на этот раз она переносит читателей в необычное пространство между прошлым и настоящим. Главная героиня романа Элис накануне своего 40-летия внезапно обнаруживает, что проснулась в прошлом — на своем шестнадцатом дне рождения. Это путешествие в прошлое стало для нее погружением в ураган чувств и воспоминаний. Смущение оттого, что она снова подросток, переплетается с удивлением и радостью от встреч с давно забытыми друзьями, а также с пониманием важности упущенных возможностей. Эти эмоции дают Элис новый взгляд на то, как ее юность сформировала взрослую жизнь. Неожиданная возможность переписать собственную историю становится не только способом разобраться в себе, но и попыткой спасти умирающего отца.

Мост между поколениями

Леонард, отец Элис, занимает центральное место в ее жизни. Под его влиянием формируются мировоззрение и убеждения главной героини. Воспоминания о времени, проведенным с отцом, становятся для Элис опорой в сложные моменты жизни. Леонард — отец-одиночка — добродушный, но слегка рассеянный писатель. Он создал культовый научно-фантастический сериал. А также он источник вдохновения и боли для родной дочери. Однако время неумолимо: Леонард серьезно болен, и Элис не может смириться с предстоящей утратой.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Страуб с точностью передает эмоциональную глубину этой связи, описывая, как Элис заново переживает забытые моменты. Она вспоминает звуки, которые давно перестала замечать:

Пошла вода, Леонард чистил зубы. Она не слышала, чтобы он закрывал за собой дверь, ту, с дешевым замком, — это был их единственный способ обозначить, что кому-то из них нужно побыть в одиночестве. Элис слушала, как отец почистил зубы, прополоскал рот, сплюнул и постучал щеткой о край раковины, прежде чем вернуть ее в стеклянный стакан, где она стукнулась о ее собственную щетку. Как давно она не слышала этих звуков: кофемолки, шебаршения в коридоре.

Страуб приглашает читателя задуматься: если бы вы могли вернуться в прошлое, что бы изменили? Элис использует свое путешествие, чтобы исследовать возможные сценарии жизни. Она пробует по-новому выстроить отношения с отцом, спасти его от вредных привычек, таких как курение, и даже попытаться вдохновить на новую любовь. Но главное — она сталкивается с вопросом: можно ли вообще изменить ход времени или важно научиться принимать его как данность?

«Любую историю можно превратить в комедию или трагедию. Зависит от того, на чем ты ее закончишь», — размышляет Элис, открывая для себя, что ценность жизни в ежедневных мелочах.

Манхэттен 90-х: герой вне времени

Одной из главных звезд книги становится Нью-Йорк. Страуб передает атмосферу 1996 года: горячие бейглы, подростки, мечтающие встретить Джона Кеннеди-младшего в Центральном парке, и культовые заведения, которые давно исчезли. Город становится не просто фоном, а полноценным персонажем, чья жизнь меняется вместе с героями. Элис осознает, что ее любовь к Нью-Йорку — это любовь к его прошлому:

Но в этом весь Нью-Йорк: он знает все места, где ты целовался с кем-то или плакал, все места, которые тебе нравились, — знает и превращает их во что-то новое.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Завтра в тот же час» — это фантастика с ее элементами путешествий во времени и семейная сага, которая исследует сложные отношения между отцом и дочерью. Но, помимо этого, книга Страуб — еще и роман о взрослении, где героиня учится принимать себя.

Интересно, что сама идея времени и его непредсказуемости пронизывает текст от начала до конца, подчеркивая основную тему романа. Через способность Элис перемещаться во времени автор исследует, как осознание прошлого и попытки изменить его влияют на восприятие настоящего. Отсюда вырастает понимание, как личный и исторический опыт формируют наше восприятие жизни, подталкивая к размышлениям о неизменности судьбы и важности принятия ошибок. Элис осознает:

Жизнь складывается из множества мелких деталей, но детали всегда можно переставить.

Неидеальное счастье

Элис понимает, что никакие изменения не сделают жизнь идеальной. Но важен не результат, а сам процесс: время, проведенное с отцом, уроки, извлеченные из ошибок, и мелочи, которые мы часто упускаем из виду. Страуб удается избежать сентиментальности, оставаясь честной с читателем. Ее послание простое, но глубокое: счастье в том, чтобы ценить моменты, даже если они несовершенны.

Роман Эммы Страуб — это история, которая переосмысливает классические темы путешествий во времени через эмоциональную связь и жизненные проблемы героев. Это исследование того, что делает нас людьми: любви, сожалений, надежд и воспоминаний. Книга напоминает, что, хотя время нельзя повернуть вспять, мы всегда можем пересмотреть наше отношение к ней.

Издательство: Inspiria

Перевод: Екатерина Казарова

Количество страниц: 416

Год: 2024

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».